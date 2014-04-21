В 6 сезоне 13 серии сериала «Время приключений» Снежный Король вместе с другими волшебниками-неудачниками отправляется на экскурсию на гору Большие булки, чтобы основать свою новую школу магии. В автобусе он встречает нового друга — Джузеппе.
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