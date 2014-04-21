В 6 сезоне 29 серии сериала «Время приключений» друзья собираются отметить праздник Супер ПОРП в честь газировки, существовавшей еще до войны. Дроны, доставляющие напиток, похищают младенца. Сильная Сьюзен решает провести собственное расследование.
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