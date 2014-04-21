В 6 сезоне 28 серии сериала «Время приключений» Финн пытается наблюдать за редким феноменом и замечает Огненную Принцессу вместе с ее новым фаворитом. Парнишка присоединяется к Лимонохвату в его поисках духовного просветления на горе Матвей.
Related video
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Авторизация по e-mail