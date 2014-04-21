В 6 сезоне 32 серии сериала «Время приключений» Снежный Король задумал создать себе доверенных миньонов, от которых будет больше проку, чем от пингвинов. Для этого он обманом заманивает мага Животворца себе во дворец и использует его силу.
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