В 6 сезоне 2 серии сериала «Время приключений» благодаря Личу герои попадают в тюрьму. Оказалось, что у монстра были свои причины оказаться в этом месте. Столкнувшись с отцом, Финн пытается поговорить с ним, но вопросы остаются без ответа.
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