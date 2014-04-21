В 6 сезоне 2 серии сериала «Время приключений» благодаря Личу герои попадают в тюрьму. Оказалось, что у монстра были свои причины оказаться в этом месте. Столкнувшись с отцом, Финн пытается поговорить с ним, но вопросы остаются без ответа.