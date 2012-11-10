В 3-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Кристальная Империя Северной Эквестрии вновь появилась после того, как была поражена проклятием и исчезла на тысячу лет. Принцесса Селестия просит Твайлайт Спаркл и ее друзей защитить империю от повторного исчезновения. Для того чтобы исполнить поручение наставницы, Твайлайт должна найти пропавшее Хрустальное Сердце, чтобы восстановить силу империи прежде, чем она снова исчезнет. Ошеломленная необходимостью выбрать только одного друга, с которым можно провести время, Пинки Пай использует волшебное зеркало, чтобы клонировать себя.