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Постер к 3-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 3

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 10 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

В 3-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Кристальная Империя Северной Эквестрии вновь появилась после того, как была поражена проклятием и исчезла на тысячу лет. Принцесса Селестия просит Твайлайт Спаркл и ее друзей защитить империю от повторного исчезновения. Для того чтобы исполнить поручение наставницы, Твайлайт должна найти пропавшее Хрустальное Сердце, чтобы восстановить силу империи прежде, чем она снова исчезнет. Ошеломленная необходимостью выбрать только одного друга, с которым можно провести время, Пинки Пай использует волшебное зеркало, чтобы клонировать себя.

Список серий 3-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Хрустальная империя, часть 1 The Crystal Empire - Part 1
Сезон 3 Серия 1
10 ноября 2012
Хрустальная империя, часть 2 The Crystal Empire - Part 2
Сезон 3 Серия 2
10 ноября 2012
Слишком много Пинки Пай Too Many Pinkie Pies
Сезон 3 Серия 3
17 ноября 2012
Яблочко от яблони One Bad Apple
Сезон 3 Серия 4
24 ноября 2012
Магическая дуэль Magic Duel
Сезон 3 Серия 5
1 декабря 2012
Неспящие в Понивилле Sleepless in Ponyville
Сезон 3 Серия 6
8 декабря 2012
Академия Чудомолний Wonderbolts Academy
Сезон 3 Серия 7
15 декабря 2012
Специально для помощников Apple Family Reunion
Сезон 3 Серия 8
22 декабря 2012
Воссоединение семьи Эппл Spike at Your Service
Сезон 3 Серия 9
29 декабря 2012
Спайк к вашим услугам Keep Calm and Flutter On
Сезон 3 Серия 10
19 января 2013
Сохраняйте спокойствие и хлопайте крылышками Just for Sidekicks
Сезон 3 Серия 11
26 января 2013
Игры, в которые играют пони Games Ponies Play
Сезон 3 Серия 12
9 февраля 2013
Загадочное волшебное лекарство Magical Mystery Cure
Сезон 3 Серия 13
16 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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