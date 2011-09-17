Во 2-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Дискорд сбегает из заточения, крадет Элементы Гармонии и сеет раздор среди друзей Твайлайт, чтобы помешать их выздоровлению. Обнаружив, что восстановленные Элементы волшебным образом испорчены Дискордом, расстроенная Твайлайт должна заново открыть для себя правду о дружбе и вернуть утраченную надежду. Затем красавица-единорог паникует, когда не может придумать урок о дружбе для своего еженедельного письма наставнице принцессе Селестии. Тем временем в Понивилле наступает ночь кошмаров, а принцесса Луна решает изменить свой имидж к лучшему.