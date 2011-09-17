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Постер к 2-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 2

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

Во 2-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Дискорд сбегает из заточения, крадет Элементы Гармонии и сеет раздор среди друзей Твайлайт, чтобы помешать их выздоровлению. Обнаружив, что восстановленные Элементы волшебным образом испорчены Дискордом, расстроенная Твайлайт должна заново открыть для себя правду о дружбе и вернуть утраченную надежду. Затем красавица-единорог паникует, когда не может придумать урок о дружбе для своего еженедельного письма наставнице принцессе Селестии. Тем временем в Понивилле наступает ночь кошмаров, а принцесса Луна решает изменить свой имидж к лучшему.

Список серий 2-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Вернуть гармонию, часть 1 The Return of Harmony - Part 1
Сезон 2 Серия 1
17 сентября 2011
Вернуть гармонию, часть 2 The Return of Harmony - Part 2
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 2011
Нулевой урок Lesson Zero
Сезон 2 Серия 3
15 октября 2011
Затмение Луны Luna Eclipsed
Сезон 2 Серия 4
22 октября 2011
Собрание сестринского клуба Sisterhooves Social
Сезон 2 Серия 5
5 ноября 2011
Меткосыпь The Cutie Pox
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 2011
Пусть победит лучший питомец! May the Best Pet Win!
Сезон 2 Серия 7
19 ноября 2011
Загадочная лошадка-героиня The Mysterious Mare Do Well
Сезон 2 Серия 8
26 ноября 2011
Милая элита Sweet and Elite
Сезон 2 Серия 9
3 декабря 2011
Секреты богатства Secret of My Excess
Сезон 2 Серия 10
10 декабря 2011
Канун Разжиганием очага Hearth's Warming Eve
Сезон 2 Серия 11
17 декабря 2011
День семейных уз Family Appreciation Day
Сезон 2 Серия 12
7 января 2012
Кексики для малышей Baby Cakes
Сезон 2 Серия 13
14 января 2012
Последний загон The Last Roundup
Сезон 2 Серия 14
21 января 2012
Суперсидровыжималка 6000 The Super Speedy Cider Squeezy 6000
Сезон 2 Серия 15
28 января 2012
Читай и рыдай Read It and Weep
Сезон 2 Серия 16
4 февраля 2012
День сердец и копыт Hearts and Hooves Day
Сезон 2 Серия 17
11 февраля 2012
Долг дружбы A Friend in Deed
Сезон 2 Серия 18
18 февраля 2012
Топнуть копытом Putting Your Hoof Down
Сезон 2 Серия 19
3 марта 2012
Самое время It's About Time
Сезон 2 Серия 20
10 марта 2012
Миссия дракона Dragon Quest
Сезон 2 Серия 21
17 марта 2012
Ураган Флаттершай Hurricane Fluttershy
Сезон 2 Серия 22
24 марта 2012
Тайны Понивилля Ponyville Confidential
Сезон 2 Серия 23
31 марта 2012
Загадка Дружеского экспресса MMMystery on the Friendship Express
Сезон 2 Серия 24
7 апреля 2012
Свадьба в Кантерлоте: Часть 1 A Canterlot Wedding - Part 1
Сезон 2 Серия 25
21 апреля 2012
Свадьба в Кантерлоте: Часть 2 A Canterlot Wedding - Part 2
Сезон 2 Серия 26
21 апреля 2012
График выхода всех сериалов
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