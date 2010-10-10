В 1-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо», выяснив, что ее друзья, как и она сама, являются волшебными Элементами Гармонии, прилежная девочка-единорог Твайлайт Спаркл при помощи своей наставницы, принцессы Селестии, отправляется в Понивилль, чтобы изучить магию дружбы с помощью новых товарищей. Узнав об ужасном пророчестве, принцесса Селестия попросила Твайлайт Спаркл проконтролировать подготовку к Празднику Летнего Солнца и «завести друзей». У Твайлайт появляются пять подруг – ярких и харизматичных пони. Вместе им предстоит пережить множество захватывающих приключений.