Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 1

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

В 1-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо», выяснив, что ее друзья, как и она сама, являются волшебными Элементами Гармонии, прилежная девочка-единорог Твайлайт Спаркл при помощи своей наставницы, принцессы Селестии, отправляется в Понивилль, чтобы изучить магию дружбы с помощью новых товарищей. Узнав об ужасном пророчестве, принцесса Селестия попросила Твайлайт Спаркл проконтролировать подготовку к Празднику Летнего Солнца и «завести друзей». У Твайлайт появляются пять подруг – ярких и харизматичных пони. Вместе им предстоит пережить множество захватывающих приключений.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Дружба – это магия, часть 1 Friendship is Magic - Part 1
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2010
Дружба – это магия, часть 2 Friendship is Magic - Part 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2010
Хозяйка билетов The Ticket Master
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2010
Яблочный сезон Applebuck Season
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2010
Грифон-задавака Griffon the Brush-Off
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2010
Хвастовство не пройдет Boast Busters
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2010
Драконобоязнь Dragonshy
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2010
Смотри, куда ложишься спать Look Before You Sleep
Сезон 1 Серия 8
3 декабря 2010
Сплетни за вожжами Bridle Gossip
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2010
Нашествие века Swarm of the Century
Сезон 1 Серия 10
17 декабря 2010
Зимняя уборка Winter Wrap Up
Сезон 1 Серия 11
24 декабря 2010
Зов знака Call of the Cutie
Сезон 1 Серия 12
7 января 2011
Осенние друзья Fall Weather Friends
Сезон 1 Серия 13
28 января 2011
Заряжены на успех Suited for Success
Сезон 1 Серия 14
4 февраля 2011
Привязанность к Пинки Feeling Pinkie Keen
Сезон 1 Серия 15
11 февраля 2011
Радуга звуков Sonic Rainboom
Сезон 1 Серия 16
18 февраля 2011
Битва взглядов Stare Master
Сезон 1 Серия 17
25 февраля 2011
Бурные аплодисменты The Show Stoppers
Сезон 1 Серия 18
4 марта 2011
Выставка пони и собак A Dog and Pony Show
Сезон 1 Серия 19
11 марта 2011
Зеленый тебе не идет Green Isn't Your Color
Сезон 1 Серия 20
18 марта 2011
Беспомощность Over a Barrel
Сезон 1 Серия 21
25 марта 2011
Птичка под копытом A Bird in the Hoof
Сезон 1 Серия 22
8 апреля 2011
Хроники знака отличия The Cutie Mark Chronicles
Сезон 1 Серия 23
15 апреля 2011
Всё хорошо, что связано с совами Owl's Well That Ends Well
Сезон 1 Серия 24
22 апреля 2011
Вечеринка на одного Party of One
Сезон 1 Серия 25
29 апреля 2011
Лучшая ночь в жизни The Best Night Ever
Сезон 1 Серия 26
6 мая 2011
График выхода всех сериалов
Related video
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше