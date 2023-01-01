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Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Сезоны
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо, список сезонов
My Little Pony: Friendship is Magic
18+
Год выпуска
2010
Страна
США/Канада
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Discovery Family
Список сезонов сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
10 октября 2010 - 6 мая 2011
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
17 сентября 2011 - 21 апреля 2012
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
10 ноября 2012 - 16 февраля 2013
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
23 ноября 2013 - 10 мая 2014
Сезон 5 / Season 5
26 эпизодов
4 апреля 2015 - 28 ноября 2015
Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов
26 марта 2016 - 22 октября 2016
Сезон 7 / Season 7
26 эпизодов
15 апреля 2017 - 28 октября 2017
Сезон 8 / Season 8
26 эпизодов
24 марта 2018 - 13 октября 2018
Сезон 9 / Season 9
26 эпизодов
6 апреля 2019 - 12 октября 2019
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