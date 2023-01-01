Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны

Мой маленький пони: Дружба – это Чудо, список сезонов

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Год выпуска 2010
Страна США/Канада
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Discovery Family
Список сезонов сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 10 октября 2010 - 6 мая 2011
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 17 сентября 2011 - 21 апреля 2012
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 10 ноября 2012 - 16 февраля 2013
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов 23 ноября 2013 - 10 мая 2014
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
26 эпизодов 4 апреля 2015 - 28 ноября 2015
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов 26 марта 2016 - 22 октября 2016
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
26 эпизодов 15 апреля 2017 - 28 октября 2017
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
26 эпизодов 24 марта 2018 - 13 октября 2018
 
Мой маленький пони: Дружба – это Чудо - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
26 эпизодов 6 апреля 2019 - 12 октября 2019
 
Related video
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше