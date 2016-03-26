В 6-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» главная шестерка знакомится с новым жеребенком Каденс и Шайнинг Армор. Твайлайт дает Старлайт урок дружбы. Тем временем Вечная зима пробивается в Кристальную Империю, и Старлайт изо всех сил пытается воссоединиться со своим старым другом. Во время визита в Мэйнхэттен Рарити пытается найти идеальное место для своего нового магазина, в то время как Пинки Пай хочется отыскать идеальный подарок для Мод на их ежегодный «День обмена сюрпризами для сестер». Достигнув своей цели, Искатели знаков отличия, особенно Эппл Блум, не знают, что делать дальше со своей жизнью.