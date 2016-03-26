Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 6-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 6

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 26 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

В 6-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» главная шестерка знакомится с новым жеребенком Каденс и Шайнинг Армор. Твайлайт дает Старлайт урок дружбы. Тем временем Вечная зима пробивается в Кристальную Империю, и Старлайт изо всех сил пытается воссоединиться со своим старым другом. Во время визита в Мэйнхэттен Рарити пытается найти идеальное место для своего нового магазина, в то время как Пинки Пай хочется отыскать идеальный подарок для Мод на их ежегодный «День обмена сюрпризами для сестер». Достигнув своей цели, Искатели знаков отличия, особенно Эппл Блум, не знают, что делать дальше со своей жизнью.

Список серий 6-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Карта знаков отличия, часть 1 The Crystalling - Part 1
Сезон 6 Серия 1
26 марта 2016
Карта знаков отличия, часть 2 The Crystalling - Part 2
Сезон 6 Серия 2
26 марта 2016
Замок, милый замок The Gift of Maud Pie
Сезон 6 Серия 3
2 апреля 2016
Мрачные думы Эплблум On Your Marks
Сезон 6 Серия 4
9 апреля 2016
С памятью о Танке Gauntlet of Fire
Сезон 6 Серия 5
16 апреля 2016
Эпплуза разыскивает No Second Prances
Сезон 6 Серия 6
30 апреля 2016
Старый Дискорд стоит новых двух Newbie Dash
Сезон 6 Серия 7
7 мая 2016
Потерянное сокровище Грифонстоуна A Hearth's Warming Tail
Сезон 6 Серия 8
14 мая 2016
Повседневность The Saddle Row Review
Сезон 6 Серия 9
21 мая 2016
Принцесса Спайк Applejack's "Day" Off
Сезон 6 Серия 10
28 мая 2016
Испорченная вечеринка Flutter Brutter
Сезон 6 Серия 11
4 июня 2016
Восстановление связей Spice Up Your Life
Сезон 6 Серия 12
11 июня 2016
Снятся ли принцессам волшебные овцы? Stranger Than Fan Fiction
Сезон 6 Серия 13
30 июля 2016
Кантерлотский бутик The Cart Before the Ponies
Сезон 6 Серия 14
6 августа 2016
Мастер ужасов 28 Pranks Later
Сезон 6 Серия 15
13 августа 2016
Рарити-детектив! The Times They Are a Changeling
Сезон 6 Серия 16
20 августа 2016
Сделано в Мэйнхэттене Dungeons & Discord
Сезон 6 Серия 17
27 августа 2016
Братский клуб Buckball Season
Сезон 6 Серия 18
3 сентября 2016
В поисках утраченного знака The Fault in Our Cutie Marks
Сезон 6 Серия 19
10 сентября 2016
Эпизод, в котором Пинки Пай хранит тайну Viva Las Pegasus
Сезон 6 Серия 20
17 сентября 2016
Разбитые сердца Every Little Thing She Does
Сезон 6 Серия 21
24 сентября 2016
А что же с Дискордом? P.P.O.V. (Pony Point of View)
Сезон 6 Серия 22
1 октября 2016
Хуффилды и Маккольты Where the Apple Lies
Сезон 6 Серия 23
8 октября 2016
Притяжение грив Top Bolt
Сезон 6 Серия 24
15 октября 2016
Новый знак отличия, часть 1 To Where and Back Again - Part 1
Сезон 6 Серия 25
22 октября 2016
Новый знак отличия, часть 2 To Where and Back Again - Part 2
Сезон 6 Серия 26
22 октября 2016
График выхода всех сериалов
Related video
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше