В 5-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Твайлайт и ее друзья следуют по карте в псевдоутопическую деревню, жители которой отказались от своих знаков отличия. На первый взгляд, пони в этой деревне кажутся счастливыми, но когда главная шестерка продолжает расследование, они понимают, что глава деревни Старлайт Глиммер имеет зловещее представление о дружбе и индивидуальности. В скором времени, лишенные знаков отличия и взятые в плен, шесть главных героинь должны найти способ помешать своему врагу-конформисту. Беспокойство Эппл Блум по поводу получения знака отличия вызывает у нее череду пугающих ночных кошмаров.