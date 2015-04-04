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Постер к 5-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 5

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 4 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

В 5-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Твайлайт и ее друзья следуют по карте в псевдоутопическую деревню, жители которой отказались от своих знаков отличия. На первый взгляд, пони в этой деревне кажутся счастливыми, но когда главная шестерка продолжает расследование, они понимают, что глава деревни Старлайт Глиммер имеет зловещее представление о дружбе и индивидуальности. В скором времени, лишенные знаков отличия и взятые в плен, шесть главных героинь должны найти способ помешать своему врагу-конформисту. Беспокойство Эппл Блум по поводу получения знака отличия вызывает у нее череду пугающих ночных кошмаров.

Список серий 5-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Карта знаков отличия, часть 1 The Cutie Map - Part 1
Сезон 5 Серия 1
4 апреля 2015
Карта знаков отличия, часть 2 The Cutie Map - Part 2
Сезон 5 Серия 2
4 апреля 2015
Замок, милый замок Castle Sweet Castle
Сезон 5 Серия 3
11 апреля 2015
Мрачные думы Эплблум Bloom and Gloom
Сезон 5 Серия 4
18 апреля 2015
С памятью о Танке Tanks for the Memories
Сезон 5 Серия 5
25 апреля 2015
Эпплуза разыскивает Appleoosa's Most Wanted
Сезон 5 Серия 6
2 мая 2015
Старый Дискорд стоит новых двух Make New Friends But Keep Discord
Сезон 5 Серия 7
16 мая 2015
Потерянное сокровище Грифонстоуна The Lost Treasure of Griffonstone
Сезон 5 Серия 8
23 мая 2015
Повседневность Slice of Life
Сезон 5 Серия 9
13 июня 2015
Принцесса Спайк Princess Spike
Сезон 5 Серия 10
20 июня 2015
Испорченная вечеринка Party Pooped
Сезон 5 Серия 11
27 июня 2015
Восстановление связей Amending Fences
Сезон 5 Серия 12
4 июля 2015
Снятся ли принцессам волшебные овцы? Do Princesses Dream of Magic Sheep?
Сезон 5 Серия 13
11 июля 2015
Кантерлотский бутик Canterlot Boutique
Сезон 5 Серия 14
12 сентября 2015
Мастер ужасов Rarity Investigates!
Сезон 5 Серия 15
19 сентября 2015
Рарити-детектив! Made in Manehattan
Сезон 5 Серия 16
26 сентября 2015
Сделано в Мэйнхэттене Brotherhooves Social
Сезон 5 Серия 17
3 октября 2015
Братский клуб Crusaders of the Lost Mark
Сезон 5 Серия 18
10 октября 2015
В поисках утраченного знака The One Where Pinkie Pie Knows
Сезон 5 Серия 19
17 октября 2015
Эпизод, в котором Пинки Пай хранит тайну Hearthbreakers
Сезон 5 Серия 20
24 октября 2015
Разбитые сердца Scare Master
Сезон 5 Серия 21
31 октября 2015
А что же с Дискордом? What About Discord?
Сезон 5 Серия 22
7 ноября 2015
Хуффилды и Маккольты The Hooffields and Mccolts
Сезон 5 Серия 23
14 ноября 2015
Притяжение грив The Mane Attraction
Сезон 5 Серия 24
21 ноября 2015
Новый знак отличия, часть 1 The Cutie Re-Mark - Part 1
Сезон 5 Серия 25
28 ноября 2015
Новый знак отличия, часть 2 The Cutie Re-Mark - Part 2
Сезон 5 Серия 26
28 ноября 2015
График выхода всех сериалов
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