В 8-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Карта Дружбы становится больше, чтобы отразить мир за пределами Эквестрии. В это время главная шестерка понимает, что им нужен способ распространить послание дружбы повсюду. К счастью, Твайлайт знает, что делать — открыть Школу дружбы. Затем Твайлайт должна воссоединить своих учеников, чтобы отстаивать правоту, когда ЕЭЗ решает закрыть Школу дружбы. Флаттершай клянется присматривать за бутиком Рарити на Мэйнхэттене, пока ее нет, еще не догадываясь, что ей придется столкнуться с весьма пугающими клиентами. Кажется, Флаттершай нужна помощь.