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Постер к 8-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 8

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 24 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 8-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

В 8-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Карта Дружбы становится больше, чтобы отразить мир за пределами Эквестрии. В это время главная шестерка понимает, что им нужен способ распространить послание дружбы повсюду. К счастью, Твайлайт знает, что делать — открыть Школу дружбы. Затем Твайлайт должна воссоединить своих учеников, чтобы отстаивать правоту, когда ЕЭЗ решает закрыть Школу дружбы. Флаттершай клянется присматривать за бутиком Рарити на Мэйнхэттене, пока ее нет, еще не догадываясь, что ей придется столкнуться с весьма пугающими клиентами. Кажется, Флаттершай нужна помощь.

Список серий 8-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Школьные сюрпризы. Часть 1 School Daze - Part 1
Сезон 8 Серия 1
24 марта 2018
Школьные сюрпризы. Часть 2 School Daze - Part 2
Сезон 8 Серия 2
24 марта 2018
Парень Мод Пай The Maud Couple
Сезон 8 Серия 3
31 марта 2018
Играй роль, пока роль не станет тобой Fake It ‘Til You Make It
Сезон 8 Серия 4
7 апреля 2018
Бабули зажигают Grannies Gone Wild
Сезон 8 Серия 5
14 апреля 2018
Ни рыба, ни мясо Surf and/or Turf
Сезон 8 Серия 6
21 апреля 2018
Лошадиный спектакль Horse Play
Сезон 8 Серия 7
28 апреля 2018
Родительская карта The Parent Map
Сезон 8 Серия 8
5 мая 2018
Никакого соперничества Non-Compete Clause
Сезон 8 Серия 9
12 мая 2018
Плохой хороший сюрприз The Break Up Break Down
Сезон 8 Серия 10
19 мая 2018
Линька Molt Down
Сезон 8 Серия 11
26 мая 2018
Награда за старания Marks for Effort
Сезон 8 Серия 12
2 июня 2018
Свирепая шестёрка The Mean 6
Сезон 8 Серия 13
9 июня 2018
Дело в директоре A Matter of Principals
Сезон 8 Серия 14
4 августа 2018
Клуб Горячего Очага The Hearth's Warming Club
Сезон 8 Серия 15
4 августа 2018
Университет дружбы Friendship University
Сезон 8 Серия 16
11 августа 2018
Остаться друзьями The End in Friend
Сезон 8 Серия 17
18 августа 2018
Йовидофон Yakity-Sax
Сезон 8 Серия 18
25 августа 2018
Дорога к дружбе On the Road to Friendship
Сезон 8 Серия 19
1 сентября 2018
Изгнанники The Washouts
Сезон 8 Серия 20
8 сентября 2018
Каменное Копыто и сложный выбор A Rockhoof and a Hard Place
Сезон 8 Серия 21
15 сентября 2018
Что находится под землёй What Lies Beneath
Сезон 8 Серия 22
22 сентября 2018
Звуки тишины Sounds of Silence
Сезон 8 Серия 23
29 сентября 2018
Папа-дракон лучше знает Father Knows Beast
Сезон 8 Серия 24
6 октября 2018
Школьные интриги. Часть 1 School Raze - Part 1
Сезон 8 Серия 25
13 октября 2018
Школьные интриги. Часть 2 School Raze - Part 2
Сезон 8 Серия 26
13 октября 2018
График выхода всех сериалов
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