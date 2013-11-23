В 4-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Твайлайт привыкает к своим новым крыльям и новой роли принцессы. Как раз перед Праздником Летнего Солнца пропадают принцесса Селестия и Луна. Вечнозеленый лес начинает захватывать Эквестрию. Шестеро друзей под предводительством Твайлайт должны выяснить, кто является причиной всего этого хаоса, и попутно раскрыть некоторые секреты Элементов Гармонии. Чтобы разгадать тайну бедствий, обрушившихся на Эквестрию, Твайлайт должна внимательно исследовать как прошлое земли, так и нынешнюю ситуацию в Вечнозеленом лесу.