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Постер к 4-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 4

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 23 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

В 4-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Твайлайт привыкает к своим новым крыльям и новой роли принцессы. Как раз перед Праздником Летнего Солнца пропадают принцесса Селестия и Луна. Вечнозеленый лес начинает захватывать Эквестрию. Шестеро друзей под предводительством Твайлайт должны выяснить, кто является причиной всего этого хаоса, и попутно раскрыть некоторые секреты Элементов Гармонии. Чтобы разгадать тайну бедствий, обрушившихся на Эквестрию, Твайлайт  должна внимательно исследовать как прошлое земли, так и нынешнюю ситуацию в Вечнозеленом лесу.

Список серий 4-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Принцесса Искорка, часть 1 Princess Twilight Sparkle - Part 1
Сезон 4 Серия 1
23 ноября 2013
Принцесса Искорка, часть 2 Princess Twilight Sparkle - Part 2
Сезон 4 Серия 2
23 ноября 2013
Замковое безумие Castle-mania
Сезон 4 Серия 3
30 ноября 2013
Правда или действие Daring Don't
Сезон 4 Серия 4
7 декабря 2013
Полет до финишной черты Flight to the Finish
Сезон 4 Серия 5
14 декабря 2013
Могучие пони Power Ponies
Сезон 4 Серия 6
21 декабря 2013
Летучие мыши! Bats!
Сезон 4 Серия 7
28 декабря 2013
Рарити на Мэйнхэттене Rarity Takes Manehattan
Сезон 4 Серия 8
4 января 2014
Пинки Эппл Пай Pinkie Apple Pie
Сезон 4 Серия 9
11 января 2014
Падение Радуги Rainbow Falls
Сезон 4 Серия 10
18 января 2014
Третий лишний Three's a Crowd
Сезон 4 Серия 11
25 января 2014
Гордость Пинки Pinkie Pride
Сезон 4 Серия 12
1 февраля 2014
Простые способы Simple Ways
Сезон 4 Серия 13
8 февраля 2014
Филли Ванилли Filli Vanilli
Сезон 4 Серия 14
15 февраля 2014
Сумерки Twilight Time
Сезон 4 Серия 15
22 февраля 2014
Бризи быть непросто It Ain't Easy Being Breezies
Сезон 4 Серия 16
1 марта 2014
Кто бы за мной присмотрел Somepony to Watch Over Me
Сезон 4 Серия 17
8 марта 2014
Мод Пай Maud Pie
Сезон 4 Серия 18
15 марта 2014
О чем думает Крошка Белль? For Whom the Sweetie Belle Toils
Сезон 4 Серия 19
22 марта 2014
Прыжок веры Leap of Faith
Сезон 4 Серия 20
29 марта 2014
Проверка, проверка, 1, 2, 3 Testing, Testing, 1, 2, 3
Сезон 4 Серия 21
5 апреля 2014
Махнемся Trade Ya
Сезон 4 Серия 22
19 апреля 2014
Воплощенное вдохновение Inspiration Manifestation
Сезон 4 Серия 23
26 апреля 2014
Эквестрийские игры Equestria Games
Сезон 4 Серия 24
3 мая 2014
Королевство Сумеречной Искорки, часть 1 Twilight's Kingdom - Part 1
Сезон 4 Серия 25
10 мая 2014
Королевство Сумеречной Искорки, часть 2 Twilight's Kingdom - Part 2
Сезон 4 Серия 26
10 мая 2014
График выхода всех сериалов
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