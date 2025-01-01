[тематическая песня]

Исполнители тематической песни Мой маленький пони, Мой маленький пони/Ахh ахh ахh ахhh... /Мой маленький пони

Твайлайт Спаркл [поёт] Ранее я задумывалась, что такое дружба.

Исполнители тематической песни Мой маленький пони...

Твайлайт Спаркл Пока вы все не поделились со мной её магией!

Рэйнбоу Дэш Большое приключение!

Пинки Пай Море веселья!

Рарити Прекрасное сердце.

Эпплджек Верная и сильная.

Флаттершай Делиться добротой...

Твайлайт Спаркл Это легко/А магия делает это

Твайлайт Спаркл Твайлайт Спаркл, Рэйнбоу Дэш, Пинки Пай, Рарити, Эпплджек, Флаттершай: Все готовы!

Твайлайт Спаркл У вас есть

Исполнители тематической песни Мой маленький пони;