Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Цитаты

Цитаты из сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо

[тематическая песня]
Исполнители тематической песни Мой маленький пони, Мой маленький пони/Ахh ахh ахh ахhh... /Мой маленький пони
Твайлайт Спаркл [поёт] Ранее я задумывалась, что такое дружба.
Исполнители тематической песни Мой маленький пони...
Твайлайт Спаркл Пока вы все не поделились со мной её магией!
Рэйнбоу Дэш Большое приключение!
Пинки Пай Море веселья!
Рарити Прекрасное сердце.
Эпплджек Верная и сильная.
Флаттершай Делиться добротой...
Твайлайт Спаркл Это легко/А магия делает это
Твайлайт Спаркл Твайлайт Спаркл, Рэйнбоу Дэш, Пинки Пай, Рарити, Эпплджек, Флаттершай: Все готовы!
Твайлайт Спаркл У вас есть
Исполнители тематической песни Мой маленький пони;
Твайлайт Спаркл Знаете ли вы, что вы все мои самые лучшие друзья?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ребекка Шойкет
Rebecca Shoichet
Эшли Болл
Эшли Болл
Ashleigh Ball
Шеннон Чан-Кент
Shannon Chan-Kent
Andrea Libman
Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь»
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше