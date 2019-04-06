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Постер к 9-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 9

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 6 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 9-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

В 9-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Твайлайт переживает бурю эмоций, когда принцесса Селестия и принцесса Луна решают уйти в отставку, а тем временем древний злодей собирает команду злых героев, чтобы захватить всю Эквестрию. Король Сомбра собирается поработить всю Эквестрию, в то время как главная шестерка примиряется с потерей Элементов и Древа Гармонии. Затем пони откликаются на магический призыв Древа Гармонии, но в скором времени выясняют, что оно уничтожено. Твайлайт и Шайнинг Армор соревнуются друг с другом, после чего обнаруживают, что у них есть и другие соперники.

Список серий 9-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Начало конца. Часть 1 The Beginning of the End - Part 1
Сезон 9 Серия 1
6 апреля 2019
Начало конца. Часть 2 The Beginning of the End - Part 2
Сезон 9 Серия 2
6 апреля 2019
Вырвано с корнем Uprooted
Сезон 9 Серия 3
13 апреля 2019
Семь друзей Искорки Twilight's Seven
Сезон 9 Серия 4
20 апреля 2019
Точка невозврата The Point of No Return
Сезон 9 Серия 5
27 апреля 2019
Общие интересы Common Ground
Сезон 9 Серия 6
4 мая 2019
Она такой як She's All Yak
Сезон 9 Серия 7
11 мая 2019
Друзья – враги Frenemies
Сезон 9 Серия 8
18 мая 2019
Грубый снаружи и милый внутри Sweet and Smoky
Сезон 9 Серия 9
25 мая 2019
Поймать Великого Сеятеля Going to Seed
Сезон 9 Серия 10
1 июня 2019
Студенческий совет Student Counsel
Сезон 9 Серия 11
8 июня 2019
Большие перемены The Last Crusade
Сезон 9 Серия 12
15 июня 2019
Между закатом и рассветом Between Dark and Dawn
Сезон 9 Серия 13
22 июня 2019
Потерянный смех The Last Laugh
Сезон 9 Серия 14
3 августа 2019
2, 4, 6, класс 2,4,6, Greaaat
Сезон 9 Серия 15
10 августа 2019
Счастливый случай A Trivial Problem
Сезон 9 Серия 16
17 августа 2019
Летний праздник солнца The Summer Sun Setback
Сезон 9 Серия 17
24 августа 2019
Флаттершай говорит с ангелом She Talks to Angel
Сезон 9 Серия 18
31 августа 2019
Добрый друг дракон Dragon Dropped
Сезон 9 Серия 19
7 сентября 2019
Конкурс заместителей A Horse Shoe-in
Сезон 9 Серия 20
14 сентября 2019
Двойная жизнь Деринг Ду Daring Doubt
Сезон 9 Серия 21
21 сентября 2019
Легко ли быть взрослым Growing Up is Hard to Do
Сезон 9 Серия 22
28 сентября 2019
Большой Маки делает предложение The Big Mac Question
Сезон 9 Серия 23
5 октября 2019
Финал конца. Часть 1 The Ending of the End - Part 1
Сезон 9 Серия 24
12 октября 2019
Финал конца. Часть 2 The Ending of the End - Part 2
Сезон 9 Серия 25
12 октября 2019
Последний урок The Last Problem
Сезон 9 Серия 26
12 октября 2019
График выхода всех сериалов
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