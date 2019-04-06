В 9-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Твайлайт переживает бурю эмоций, когда принцесса Селестия и принцесса Луна решают уйти в отставку, а тем временем древний злодей собирает команду злых героев, чтобы захватить всю Эквестрию. Король Сомбра собирается поработить всю Эквестрию, в то время как главная шестерка примиряется с потерей Элементов и Древа Гармонии. Затем пони откликаются на магический призыв Древа Гармонии, но в скором времени выясняют, что оно уничтожено. Твайлайт и Шайнинг Армор соревнуются друг с другом, после чего обнаруживают, что у них есть и другие соперники.