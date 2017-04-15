В 7-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Твайлайт мучится из-за будущего Старлайт Глиммер, поэтому получает несколько полезных советов от своей наставницы, принцессы Селестии. Затем Старлайт теряет карту дружбы Твайлайт, в то время как главная шестерка находится в дружеском отступлении. Твайлайт соглашается посидеть с Фларри Харт, однако ей трудно сохранить титул «самой лучшей тети в мире», ведь она планирует насыщенный день. Когда Пинки Пай узнает, что Мод может переехать в Понивилль, она делает все возможное, чтобы ее сестра увидела, что здесь есть нечто большее, чем просто камни.