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Постер к 7-му сезону сериала Мой маленький пони: Дружба – это Чудо
Киноафиша Сериалы Мой маленький пони: Дружба – это Чудо Сезоны Сезон 7

My Little Pony: Friendship is Magic 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 15 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 7-й сезон сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо»

В 7-м сезоне сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» Твайлайт мучится из-за будущего Старлайт Глиммер, поэтому получает несколько полезных советов от своей наставницы, принцессы Селестии. Затем Старлайт теряет карту дружбы Твайлайт, в то время как главная шестерка находится в дружеском отступлении. Твайлайт соглашается посидеть с Фларри Харт, однако ей трудно сохранить титул «самой лучшей тети в мире», ведь она планирует насыщенный день. Когда Пинки Пай узнает, что Мод может переехать в Понивилль, она делает все возможное, чтобы ее сестра увидела, что здесь есть нечто большее, чем просто камни.

Список серий 7-го сезона сериала «Мой маленький пони: Дружба – это Чудо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Совет Селестии Celestial Advice
Сезон 7 Серия 1
15 апреля 2017
Чаша терпения All Bottled Up
Сезон 7 Серия 2
15 апреля 2017
Буря эмоций A Flurry of Emotions
Сезон 7 Серия 3
22 апреля 2017
Друзья навеки Rock Solid Friendship
Сезон 7 Серия 4
29 апреля 2017
Флаттершай выбирает свой путь Fluttershy Leans In
Сезон 7 Серия 5
6 мая 2017
Вечный жеребёнок Forever Filly
Сезон 7 Серия 6
13 мая 2017
Родительская опека Parental Glideance
Сезон 7 Серия 7
20 мая 2017
Сложно что-то сказать Hard to Say Anything
Сезон 7 Серия 8
27 мая 2017
Честная Эппл Honest Apple
Сезон 7 Серия 9
3 июня 2017
Королевская проблема A Royal Problem
Сезон 7 Серия 10
10 июня 2017
Избегая неприятностей Not Asking for Trouble
Сезон 7 Серия 11
17 июня 2017
Нарушенная гармония Discordant Harmony
Сезон 7 Серия 12
5 августа 2017
Идеальная пара The Perfect Pear
Сезон 7 Серия 13
5 августа 2017
Обратная сторона славы Fame and Misfortune
Сезон 7 Серия 14
12 августа 2017
И нашим и вашим Triple Threat
Сезон 7 Серия 15
19 августа 2017
Истории у костра Campfire Tales
Сезон 7 Серия 16
26 августа 2017
Преобразить оборотня To Change a Changeling
Сезон 7 Серия 17
2 сентября 2017
Дэринг Ду уходит? Daring Done?
Сезон 7 Серия 18
9 сентября 2017
Грива в тебе не главное It Isn't the Mane Thing About You
Сезон 7 Серия 19
16 сентября 2017
Полезная информация A Health of Information
Сезон 7 Серия 20
23 сентября 2017
Знаки отличия и игры Marks and Recreation
Сезон 7 Серия 21
30 сентября 2017
Дело было в дирижабле Once Upon a Zeppelin
Сезон 7 Серия 22
7 октября 2017
Секреты и пироги Secrets and Pies
Сезон 7 Серия 23
14 октября 2017
Разные интересы Uncommon Bond
Сезон 7 Серия 24
21 октября 2017
Борьба теней. Часть 1\ Shadow Play - Part 1
Сезон 7 Серия 25
28 октября 2017
Борьба теней. Часть 2 Shadow Play - Part 2
Сезон 7 Серия 26
28 октября 2017
График выхода всех сериалов
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