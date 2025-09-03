Меню
Сериалы
След
Статьи
Статьи о сериале «След»
Вся информация о сериале
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
Иначе зрителям было бы скучно смотреть.
1 комментарий
3 сентября 2025 11:50
От измены до развода: Копосовой тяжело вспоминать «След», ведь пока сериал объединял семьи у экрана, ее — рушилась
Безостановочные съемки сказались и на здоровье актрисы.
Написать
28 июня 2025 14:44
Логику взяли в заложники: у «Следа» 3000+ серий, и россияне выбрали самые дикие из них — от секса в космосе до мертвого пельменя
Ну и проклятый шашлык, куда же без него.
Написать
25 июня 2025 14:44
«Пьяный мальчик», «садовник»-маньяк и не только: 6 серий «Следа», которые опираются на реальные истории — от этого еще страшнее
Совпадение? Не думаем.
Написать
29 мая 2025 11:21
Жизнь после ФЭС есть: «След» получит спин-офф о Круглове на пенсии (в напарники детектив возьмет собаку)
Но теперь у проекта будет связная сюжетная линия.
Написать
24 апреля 2025 17:38
«И вскрывает, и на компьютере печатает»: полицейские никогда не смогут полюбить «След»
Сериал сидит у них в печенках, особенно из-за народной любви к сотрудникам выдуманной службы.
2 комментария
17 апреля 2025 14:15
Спустя 17 лет и 3280 серий: как изменились герои сериала «След» — главного российского детектива
Проект считается рекордсменом по числу эпизодов, а актеры все так же хороши собой.
Написать
6 февраля 2025 16:11
Страшный отпечаток «Следа» на реальных судьбах актеров сериала: кто вообще выжил?
Далеко не все из звезд шоу застали его невероятный успех.
Написать
4 сентября 2024 10:00
