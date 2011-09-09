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Сезон 8
Sled
16+
Название
Сезон 8
Премьера сезона
9 сентября 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
51
Продолжительность сезона
33 часа 9 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Пропавший без вести
Сезон 8
Серия 1
9 сентября 2011
Мечты
Сезон 8
Серия 2
9 сентября 2011
Пёстрая лента
Сезон 8
Серия 3
9 сентября 2011
Чужая пуля
Сезон 8
Серия 4
16 сентября 2011
Ветеринар
Сезон 8
Серия 5
16 сентября 2011
Женщина в белом
Сезон 8
Серия 6
16 сентября 2011
Холодное блюдо
Сезон 8
Серия 7
23 сентября 2011
Принц наизнанку
Сезон 8
Серия 8
23 сентября 2011
Одиночество
Сезон 8
Серия 9
23 сентября 2011
Диагноз: блондинка
Сезон 8
Серия 10
30 сентября 2011
Смерть бандитам
Сезон 8
Серия 11
30 сентября 2011
Непорочное зачатие
Сезон 8
Серия 12
30 сентября 2011
Жадность
Сезон 8
Серия 13
7 октября 2011
Игры вампира
Сезон 8
Серия 14
7 октября 2011
Непорочное насилие
Сезон 8
Серия 15
7 октября 2011
Как снег на голову
Сезон 8
Серия 16
14 октября 2011
Три солнца
Сезон 8
Серия 17
14 октября 2011
Улика внутри
Сезон 8
Серия 18
14 октября 2011
Карточный домик
Сезон 8
Серия 19
21 октября 2011
А ты такой холодный
Сезон 8
Серия 20
21 октября 2011
Женщины. Универсальная отмычка
Сезон 8
Серия 21
21 октября 2011
Любитель блондинок
Сезон 8
Серия 22
28 октября 2011
Змеиный укус
Сезон 8
Серия 23
28 октября 2011
Жизнь без понтов
Сезон 8
Серия 24
28 октября 2011
Сковородка
Сезон 8
Серия 25
3 ноября 2011
Добыча
Сезон 8
Серия 26
3 ноября 2011
Защита свидетеля
Сезон 8
Серия 27
3 ноября 2011
Добрые советы
Сезон 8
Серия 28
11 ноября 2011
Право на доверие
Сезон 8
Серия 29
11 ноября 2011
Беспроцентный кредит
Сезон 8
Серия 30
11 ноября 2011
Прочти и умри
Сезон 8
Серия 31
18 ноября 2011
Дворовый круг
Сезон 8
Серия 32
18 ноября 2011
Кислород
Сезон 8
Серия 33
18 ноября 2011
Натюрморт
Сезон 8
Серия 34
25 ноября 2011
Квадрат Маляева
Сезон 8
Серия 35
25 ноября 2011
Браконьер
Сезон 8
Серия 36
25 ноября 2011
Тибетский нож
Сезон 8
Серия 37
2 декабря 2011
Человек года
Сезон 8
Серия 38
2 декабря 2011
Кукловод
Сезон 8
Серия 39
2 декабря 2011
Пальцы
Сезон 8
Серия 40
9 декабря 2011
Лёгкая нажива
Сезон 8
Серия 41
9 декабря 2011
Дама с собачкой
Сезон 8
Серия 42
9 декабря 2011
Рыцари серебра
Сезон 8
Серия 43
16 декабря 2011
Любит не любит
Сезон 8
Серия 44
16 декабря 2011
Соседи
Сезон 8
Серия 45
16 декабря 2011
Мафия в комнате
Сезон 8
Серия 46
23 декабря 2011
Бетонный забор
Сезон 8
Серия 47
23 декабря 2011
Психический яд
Сезон 8
Серия 48
23 декабря 2011
Счастливчик
Сезон 8
Серия 49
30 декабря 2011
Семейка А.
Сезон 8
Серия 50
30 декабря 2011
Новый год
Сезон 8
Серия 51
30 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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