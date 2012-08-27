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Сезон 9
Sled
16+
Название
Сезон 9
Премьера сезона
27 августа 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
102
Продолжительность сезона
66 часов 18 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Проекция точки джи
Сезон 9
Серия 1
27 августа 2012
Бритва Оккама
Сезон 9
Серия 2
28 августа 2012
Столкновение
Сезон 9
Серия 3
29 августа 2012
Доброе дело
Сезон 9
Серия 4
30 августа 2012
Театральный роман
Сезон 9
Серия 5
3 сентября 2012
Донна Белла
Сезон 9
Серия 6
4 сентября 2012
После закрытия
Сезон 9
Серия 7
5 сентября 2012
Домыслы
Сезон 9
Серия 8
6 сентября 2012
Верёвка висельника
Сезон 9
Серия 9
10 сентября 2012
Африканские страсти
Сезон 9
Серия 10
11 сентября 2012
Взятка
Сезон 9
Серия 11
12 сентября 2012
Всё, что шевелится
Сезон 9
Серия 12
13 сентября 2012
Грязное бельё
Сезон 9
Серия 13
17 сентября 2012
Турнир
Сезон 9
Серия 14
18 сентября 2012
Тень бойца
Сезон 9
Серия 15
19 сентября 2012
Глава семьи
Сезон 9
Серия 16
20 сентября 2012
Замечательный сосед
Сезон 9
Серия 17
24 сентября 2012
Ручная кладь
Сезон 9
Серия 18
25 сентября 2012
Смерть господина из Пуэрто-Принцесса
Сезон 9
Серия 19
26 сентября 2012
Охота на монстра
Сезон 9
Серия 20
27 сентября 2012
Девять жизней
Сезон 9
Серия 21
1 октября 2012
Заклинание кобры
Сезон 9
Серия 22
2 октября 2012
Алиментщик
Сезон 9
Серия 23
3 октября 2012
Превентивные меры
Сезон 9
Серия 24
4 октября 2012
Дело мёртвых
Сезон 9
Серия 25
8 октября 2012
Мёртвые партизаны
Сезон 9
Серия 26
9 октября 2012
Холм мертвецов
Сезон 9
Серия 27
10 октября 2012
Дороже денег
Сезон 9
Серия 28
11 октября 2012
Психолог
Сезон 9
Серия 29
15 октября 2012
История на миллион долларов
Сезон 9
Серия 30
16 октября 2012
Как в кино
Сезон 9
Серия 31
17 октября 2012
Егерь и волки
Сезон 9
Серия 32
18 октября 2012
Лютики
Сезон 9
Серия 33
22 октября 2012
Ловушка во времени
Сезон 9
Серия 34
23 октября 2012
Взрыв морга
Сезон 9
Серия 35
24 октября 2012
Важнейшее из искусств
Сезон 9
Серия 36
25 октября 2012
Три товарища
Сезон 9
Серия 37
29 октября 2012
Мама
Сезон 9
Серия 38
30 октября 2012
Смертельная ловушка
Сезон 9
Серия 39
31 октября 2012
Изгоняющий дьявола
Сезон 9
Серия 40
1 ноября 2012
Последний день рождения
Сезон 9
Серия 41
6 ноября 2012
Расплата за доверие
Сезон 9
Серия 42
7 ноября 2012
Похищение жениха
Сезон 9
Серия 43
8 ноября 2012
Вирус
Сезон 9
Серия 44
12 ноября 2012
Кровь не вода
Сезон 9
Серия 45
13 ноября 2012
Четвёртая девушка
Сезон 9
Серия 46
14 ноября 2012
Спящий красавец
Сезон 9
Серия 47
15 ноября 2012
Ангелочек
Сезон 9
Серия 48
19 ноября 2012
Кровавый песок
Сезон 9
Серия 49
20 ноября 2012
Сапёр ошибается однажды
Сезон 9
Серия 50
21 ноября 2012
Напрасная жертва
Сезон 9
Серия 51
22 ноября 2012
Упырь
Сезон 9
Серия 52
26 ноября 2012
Кровный интерес
Сезон 9
Серия 53
27 ноября 2012
Смертельная коллекция
Сезон 9
Серия 54
28 ноября 2012
Нерождённый дважды
Сезон 9
Серия 55
29 ноября 2012
Папина дочка
Сезон 9
Серия 56
3 декабря 2012
Зимний футбол
Сезон 9
Серия 57
4 декабря 2012
С лёгким паром
Сезон 9
Серия 58
5 декабря 2012
Неизвестный
Сезон 9
Серия 59
6 декабря 2012
Правило снайпера номер два
Сезон 9
Серия 60
10 декабря 2012
Вторая половина
Сезон 9
Серия 61
11 декабря 2012
Кого хочешь выбирай
Сезон 9
Серия 62
12 декабря 2012
Лёгкая смерть
Сезон 9
Серия 63
13 декабря 2012
Рай в кредит
Сезон 9
Серия 64
17 декабря 2012
Блок
Сезон 9
Серия 65
18 декабря 2012
Судья
Сезон 9
Серия 66
19 декабря 2012
Клан
Сезон 9
Серия 67
20 декабря 2012
Третий - лишний
Сезон 9
Серия 68
24 декабря 2012
Просто бизнес
Сезон 9
Серия 69
25 декабря 2012
Невидимый убийца
Сезон 9
Серия 70
26 декабря 2012
Дело - табак
Сезон 9
Серия 71
27 декабря 2012
Пожиратель птиц
Сезон 9
Серия 72
28 декабря 2012
Конец света
Сезон 9
Серия 73
31 декабря 2012
Снегурочки по вызову
Сезон 9
Серия 74
31 декабря 2012
Осторожно, снегурки!
Сезон 9
Серия 75
31 декабря 2012
Ёлочка
Сезон 9
Серия 76
31 декабря 2012
Всё решает фортуна
Сезон 9
Серия 77
24 февраля 2013
Пираты
Сезон 9
Серия 78
24 февраля 2013
Один на всех
Сезон 9
Серия 79
24 февраля 2013
Чужие грехи
Сезон 9
Серия 80
24 февраля 2013
Нож
Сезон 9
Серия 81
24 февраля 2013
Корпоратив
Сезон 9
Серия 82
24 февраля 2013
Хоровод нечисти
Сезон 9
Серия 83
25 февраля 2013
Баба с возу
Сезон 9
Серия 84
26 февраля 2013
Техника безопасности
Сезон 9
Серия 85
27 февраля 2013
Не ждали
Сезон 9
Серия 86
28 февраля 2013
Грязная история
Сезон 9
Серия 87
4 марта 2013
Гормональный взрыв
Сезон 9
Серия 88
5 марта 2013
Откуда берутся дети
Сезон 9
Серия 89
6 марта 2013
Смерть Козлевича
Сезон 9
Серия 90
11 марта 2013
Ниндзя
Сезон 9
Серия 91
12 марта 2013
Безнаказанность
Сезон 9
Серия 92
13 марта 2013
Смерть напоказ
Сезон 9
Серия 93
14 марта 2013
Побег на тот свет
Сезон 9
Серия 94
18 марта 2013
Криминальное кино
Сезон 9
Серия 95
19 марта 2013
Чудотворец
Сезон 9
Серия 96
20 марта 2013
Школьные годы чудесные
Сезон 9
Серия 97
21 марта 2013
Никто не заплачет
Сезон 9
Серия 98
25 марта 2013
Без любви
Сезон 9
Серия 99
26 марта 2013
Человек-легенда
Сезон 9
Серия 100
27 марта 2013
Шаткое равновесие
Сезон 9
Серия 101
28 марта 2013
Царский напиток
Сезон 9
Серия 102
1 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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