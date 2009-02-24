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Сезон 3
Sled
16+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
24 февраля 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
120
Продолжительность сезона
78 часов 0 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Небеса смеются
Сезон 3
Серия 1
24 февраля 2009
Пятикопеечное дело
Сезон 3
Серия 2
25 февраля 2009
Формула смерти
Сезон 3
Серия 3
26 февраля 2009
Похороны
Сезон 3
Серия 4
2 марта 2009
Коммуналка
Сезон 3
Серия 5
3 марта 2009
Слабость правосудия
Сезон 3
Серия 6
4 марта 2009
Волшебница
Сезон 3
Серия 7
5 марта 2009
Любительница абсента
Сезон 3
Серия 8
10 марта 2009
Должник
Сезон 3
Серия 9
11 марта 2009
12 ульев
Сезон 3
Серия 10
12 марта 2009
Зажигалка
Сезон 3
Серия 11
16 марта 2009
Главная улика
Сезон 3
Серия 12
17 марта 2009
За стеклом
Сезон 3
Серия 13
18 марта 2009
Старт сезона
Сезон 3
Серия 14
19 марта 2009
Два парашюта
Сезон 3
Серия 15
23 марта 2009
Страх
Сезон 3
Серия 16
24 марта 2009
Носороги
Сезон 3
Серия 17
25 марта 2009
Зимняя рыбалка
Сезон 3
Серия 18
26 марта 2009
Тантра
Сезон 3
Серия 19
30 марта 2009
Про насекомых и людей
Сезон 3
Серия 20
1 апреля 2009
Ошибка в объекте
Сезон 3
Серия 21
2 апреля 2009
Школьная трагедия
Сезон 3
Серия 22
3 апреля 2009
Снеговик
Сезон 3
Серия 23
7 апреля 2009
Дневной снайпер
Сезон 3
Серия 24
8 апреля 2009
Недостойный наследник
Сезон 3
Серия 25
9 апреля 2009
Халява
Сезон 3
Серия 26
10 апреля 2009
Пирамидка
Сезон 3
Серия 27
13 апреля 2009
Рыночные отношения
Сезон 3
Серия 28
14 апреля 2009
Что скрывает ложь?
Сезон 3
Серия 29
16 апреля 2009
Вечер школьных друзей
Сезон 3
Серия 30
17 апреля 2009
Старики
Сезон 3
Серия 31
20 апреля 2009
Отличница
Сезон 3
Серия 32
22 апреля 2009
Повод для отчаяния
Сезон 3
Серия 33
23 апреля 2009
Бокс №13
Сезон 3
Серия 34
24 апреля 2009
Подружки
Сезон 3
Серия 35
28 апреля 2009
Последствия глупости
Сезон 3
Серия 36
29 апреля 2009
Солдатики
Сезон 3
Серия 37
30 апреля 2009
Чучельник
Сезон 3
Серия 38
4 мая 2009
Первая смена
Сезон 3
Серия 39
6 мая 2009
Спецагент
Сезон 3
Серия 40
7 мая 2009
Янтарные чётки
Сезон 3
Серия 41
8 мая 2009
Запах миндаля
Сезон 3
Серия 42
12 мая 2009
Не рой другому яму
Сезон 3
Серия 43
14 мая 2009
Ошибка прокурора
Сезон 3
Серия 44
15 мая 2009
Во имя справедливости
Сезон 3
Серия 45
18 мая 2009
Грех
Сезон 3
Серия 46
19 мая 2009
Золотой ключик
Сезон 3
Серия 47
21 мая 2009
Сердце матери
Сезон 3
Серия 48
22 мая 2009
Дурная кровь
Сезон 3
Серия 49
25 мая 2009
Новая жизнь
Сезон 3
Серия 50
27 мая 2009
Бедная Нина
Сезон 3
Серия 51
28 мая 2009
Дело мента
Сезон 3
Серия 52
29 мая 2009
Почти Агата Кристи
Сезон 3
Серия 53
1 июня 2009
Ошибка киллера
Сезон 3
Серия 54
2 июня 2009
Ярость
Сезон 3
Серия 55
4 июня 2009
Никто не узнает
Сезон 3
Серия 56
5 июня 2009
Жиголо
Сезон 3
Серия 57
8 июня 2009
Как сделать жизнь ещё сложнее
Сезон 3
Серия 58
10 июня 2009
Смерть подождёт
Сезон 3
Серия 59
15 июня 2009
Живой труп
Сезон 3
Серия 60
17 июня 2009
Короткое замыкание
Сезон 3
Серия 61
19 июня 2009
Клубный микс
Сезон 3
Серия 62
22 июня 2009
Домашний тиран
Сезон 3
Серия 63
24 июня 2009
Дети подземелья
Сезон 3
Серия 64
26 июня 2009
Смерть Семёна Ильича
Сезон 3
Серия 65
29 июня 2009
Венецианский бокал
Сезон 3
Серия 66
1 июля 2009
Ведьма
Сезон 3
Серия 67
3 июля 2009
Идол
Сезон 3
Серия 68
6 июля 2009
Стажёры
Сезон 3
Серия 69
8 июля 2009
Миллион
Сезон 3
Серия 70
10 июля 2009
Последняя игра
Сезон 3
Серия 71
13 июля 2009
Тихая заводь
Сезон 3
Серия 72
14 июля 2009
Вертолёт
Сезон 3
Серия 73
15 июля 2009
Анатомия по глюку
Сезон 3
Серия 74
16 июля 2009
Икар
Сезон 3
Серия 75
20 июля 2009
Цепная реакция
Сезон 3
Серия 76
21 июля 2009
Разборка
Сезон 3
Серия 77
22 июля 2009
Чаша огня
Сезон 3
Серия 78
23 июля 2009
Цыганка
Сезон 3
Серия 79
27 июля 2009
Девушка и смерть
Сезон 3
Серия 80
28 июля 2009
Пейнтбол
Сезон 3
Серия 81
29 июля 2009
Девятая невеста
Сезон 3
Серия 82
30 июля 2009
Сладкая жизнь
Сезон 3
Серия 83
3 августа 2009
Парень с небес
Сезон 3
Серия 84
4 августа 2009
Гад
Сезон 3
Серия 85
5 августа 2009
Учитель пения
Сезон 3
Серия 86
6 августа 2009
Куда уехал цирк
Сезон 3
Серия 87
10 августа 2009
Сенпентарий
Сезон 3
Серия 88
11 августа 2009
Ферма
Сезон 3
Серия 89
12 августа 2009
Принц
Сезон 3
Серия 90
13 августа 2009
Гадкие лебеди
Сезон 3
Серия 91
18 августа 2009
Свадьба
Сезон 3
Серия 92
20 августа 2009
Где скрывается зло. Часть 1
Сезон 3
Серия 93
31 августа 2009
Где скрывается зло. Часть 2
Сезон 3
Серия 94
1 сентября 2009
Выстрел
Сезон 3
Серия 95
2 сентября 2009
Кардиган
Сезон 3
Серия 96
3 сентября 2009
Казённый дом
Сезон 3
Серия 97
4 сентября 2009
Опасная связь
Сезон 3
Серия 98
7 сентября 2009
Яблоко раздора
Сезон 3
Серия 99
8 сентября 2009
Тайна, покрытая пеплом
Сезон 3
Серия 100
9 сентября 2009
Красавица и чудовище
Сезон 3
Серия 101
10 сентября 2009
Бедная Маша
Сезон 3
Серия 102
11 сентября 2009
Смертельная любовь
Сезон 3
Серия 103
14 сентября 2009
Маска
Сезон 3
Серия 104
15 сентября 2009
Портрет
Сезон 3
Серия 105
16 сентября 2009
Магия
Сезон 3
Серия 106
17 сентября 2009
Игра без правил
Сезон 3
Серия 107
21 сентября 2009
Нож за пазухой
Сезон 3
Серия 108
22 сентября 2009
Переход
Сезон 3
Серия 109
23 сентября 2009
Паутина
Сезон 3
Серия 110
24 сентября 2009
Дочь
Сезон 3
Серия 111
25 сентября 2009
Больничная история
Сезон 3
Серия 112
28 сентября 2009
Чужая жизнь
Сезон 3
Серия 113
29 сентября 2009
Лох
Сезон 3
Серия 114
30 сентября 2009
Хлыст
Сезон 3
Серия 115
1 октября 2009
Десятая охота. Часть 1
Сезон 3
Серия 116
2 октября 2009
Десятая охота. Часть 2
Сезон 3
Серия 117
5 октября 2009
Колыбельная
Сезон 3
Серия 118
6 октября 2009
Серьёзные отношения
Сезон 3
Серия 119
7 октября 2009
Дочки-матери
Сезон 3
Серия 120
8 октября 2009
График выхода всех сериалов
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