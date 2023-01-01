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Анна Данькова
Анна Данькова
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Анна Данькова

Дата рождения
10 ноября 1974
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Татищево, Саратовская область, СССР

Биография Анна Данькова

Анна Данькова появилась на свет 10 ноября 1974 года в поселке Татищево, Саратовская область. С ранних лет начала проявлять интерес к актерской игре, так что мама записала ее в театральный кружок. Также девочка занималась музыкой и вокалом. Образование получила на театральном факультете Саратовской консерватории, а затем переехала в Москву, где получила место в «Театре Луны», а позже присоединилась к труппе «Содружества актеров Таганки». В кино дебютировала в 2002 году, сыграв в сериале Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы». В дальнейшем фильмография Даньковой продолжила расширяться. Всеобщую известность актрисе принесла роль патологоанатома Валентины Антоновой в популярном сериале «След» (2007), который насчитывает уже 15 сезонов. Также на счету Зайцевой такие сериалы, как «Дикий» (2009), «Катина любовь» (2012), «13» (2014). Нередко снимается в рекламе. Является исполнительницей песни «Ты лети, лети, кибитка» из сериала «Кармелита. Цыганская страсть» (2009).

Популярные фильмы

Дурная кровь 0.0
Дурная кровь (2023)
Королева игры 0.0
Королева игры (2014)
След 0.0
След (2007)

Фильмография Анна Данькова

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Дурная кровь
Дурная кровь
мелодрама, мистика 2023, Россия
Королева игры
Королева игры
драма, мелодрама 2014, Россия
След
След
детектив, криминал 2007, Россия
Новости о Анна Данькова
В Москве начались съемки мистического сериала «Дурная кровь»
В Москве начались съемки мистического сериала «Дурная кровь»
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