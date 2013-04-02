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Сезон 10
Sled
16+
Название
Сезон 10
Премьера сезона
2 апреля 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
124
Продолжительность сезона
80 часов 36 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Полиграф
Сезон 10
Серия 1
2 апреля 2013
Вторая ошибка сапёра
Сезон 10
Серия 2
3 апреля 2013
Двуликий Янус
Сезон 10
Серия 3
4 апреля 2013
Фруктовый поединок
Сезон 10
Серия 4
8 апреля 2013
Даму сдавали в багаж
Сезон 10
Серия 5
9 апреля 2013
Отцовское чувство
Сезон 10
Серия 6
10 апреля 2013
Тайны больничного двора
Сезон 10
Серия 7
11 апреля 2013
Грогги
Сезон 10
Серия 8
15 апреля 2013
Студенты
Сезон 10
Серия 9
16 апреля 2013
Кровавая игра
Сезон 10
Серия 10
17 апреля 2013
Мадонна с младенцами
Сезон 10
Серия 11
18 апреля 2013
Рабы
Сезон 10
Серия 12
22 апреля 2013
Неповинная
Сезон 10
Серия 13
23 апреля 2013
Шарфик
Сезон 10
Серия 14
24 апреля 2013
Суперэго
Сезон 10
Серия 15
25 апреля 2013
Титаны
Сезон 10
Серия 16
29 апреля 2013
Отцовство
Сезон 10
Серия 17
6 мая 2013
Ромка и Юлька
Сезон 10
Серия 18
7 мая 2013
Синяк
Сезон 10
Серия 19
13 мая 2013
Третья пуля
Сезон 10
Серия 20
14 мая 2013
Апокалипсис сегодня
Сезон 10
Серия 21
15 мая 2013
Вариант С
Сезон 10
Серия 22
16 мая 2013
Любимые женщины Олега К.
Сезон 10
Серия 23
20 мая 2013
Орден
Сезон 10
Серия 24
21 мая 2013
Глубины подсознания
Сезон 10
Серия 25
22 мая 2013
Поза трупа
Сезон 10
Серия 26
23 мая 2013
Мечта всей жизни
Сезон 10
Серия 27
2 сентября 2013
Старая гвардия
Сезон 10
Серия 28
2 сентября 2013
Дневник извращенца
Сезон 10
Серия 29
3 сентября 2013
Грязная правда
Сезон 10
Серия 30
3 сентября 2013
Книга смерти
Сезон 10
Серия 31
4 сентября 2013
Плата за ошибки
Сезон 10
Серия 32
4 сентября 2013
Триллер
Сезон 10
Серия 33
5 сентября 2013
Гори, гори ясно
Сезон 10
Серия 34
5 сентября 2013
Медицинская халатность
Сезон 10
Серия 35
9 сентября 2013
Грабительский процент
Сезон 10
Серия 36
9 сентября 2013
Трубка мира
Сезон 10
Серия 37
10 сентября 2013
Брачное агенство
Сезон 10
Серия 38
10 сентября 2013
Бифштекс из любимого мужа
Сезон 10
Серия 39
11 сентября 2013
Б.Я.К.А.
Сезон 10
Серия 40
11 сентября 2013
Проклятие чёрной вдовы
Сезон 10
Серия 41
12 сентября 2013
Кровавый аукцион
Сезон 10
Серия 42
12 сентября 2013
Инопланетяне
Сезон 10
Серия 43
16 сентября 2013
Берегись автомобиля
Сезон 10
Серия 44
17 сентября 2013
Семейные узы
Сезон 10
Серия 45
18 сентября 2013
Сорокоградусное убийство
Сезон 10
Серия 46
19 сентября 2013
Химера
Сезон 10
Серия 47
23 сентября 2013
Похищение строптивой
Сезон 10
Серия 48
24 сентября 2013
Осколки
Сезон 10
Серия 49
25 сентября 2013
Горькая правда
Сезон 10
Серия 50
26 сентября 2013
Ответка
Сезон 10
Серия 51
30 сентября 2013
Хочу домой
Сезон 10
Серия 52
1 октября 2013
Сдача
Сезон 10
Серия 53
2 октября 2013
Следствие по телу
Сезон 10
Серия 54
3 октября 2013
Взрыв на закате
Сезон 10
Серия 55
7 октября 2013
Грязные тайны города Грущёвска
Сезон 10
Серия 56
8 октября 2013
Кусок счастья
Сезон 10
Серия 57
9 октября 2013
Герметичный лифт
Сезон 10
Серия 58
10 октября 2013
Клуб обиженных мужей
Сезон 10
Серия 59
14 октября 2013
Рука Василины
Сезон 10
Серия 60
15 октября 2013
Ад
Сезон 10
Серия 61
16 октября 2013
Бесконечная любовь
Сезон 10
Серия 62
17 октября 2013
Термит в муравейнике
Сезон 10
Серия 63
21 октября 2013
Чёрный монах
Сезон 10
Серия 64
22 октября 2013
Живее всех живых
Сезон 10
Серия 65
23 октября 2013
Ты мой Бог
Сезон 10
Серия 66
24 октября 2013
Ангел смерти
Сезон 10
Серия 67
28 октября 2013
Карать нельзя простить
Сезон 10
Серия 68
29 октября 2013
Лишние люди
Сезон 10
Серия 69
30 октября 2013
Дурак
Сезон 10
Серия 70
31 октября 2013
Ничего личного
Сезон 10
Серия 71
5 ноября 2013
Экстрасенс
Сезон 10
Серия 72
6 ноября 2013
Укол
Сезон 10
Серия 73
7 ноября 2013
Поплачь и станет легче
Сезон 10
Серия 74
11 ноября 2013
Первый сын
Сезон 10
Серия 75
12 ноября 2013
Султан
Сезон 10
Серия 76
13 ноября 2013
Наивный умысел
Сезон 10
Серия 77
14 ноября 2013
Бедная Лиза
Сезон 10
Серия 78
18 ноября 2013
Коллекционер
Сезон 10
Серия 79
19 ноября 2013
Отец
Сезон 10
Серия 80
20 ноября 2013
Решалка
Сезон 10
Серия 81
21 ноября 2013
Чужая жена
Сезон 10
Серия 82
25 ноября 2013
Террорист
Сезон 10
Серия 83
26 ноября 2013
Гроб с кодовым замком
Сезон 10
Серия 84
27 ноября 2013
Спецэффекты
Сезон 10
Серия 85
28 ноября 2013
Последняя воля
Сезон 10
Серия 86
2 декабря 2013
Клуб самоубийц
Сезон 10
Серия 87
3 декабря 2013
Отступники
Сезон 10
Серия 88
4 декабря 2013
Формула любви
Сезон 10
Серия 89
5 декабря 2013
Корректор
Сезон 10
Серия 90
9 декабря 2013
Народный целитель
Сезон 10
Серия 91
10 декабря 2013
Игра на вылет
Сезон 10
Серия 92
11 декабря 2013
Секта
Сезон 10
Серия 93
12 декабря 2013
Три секунды на правду
Сезон 10
Серия 94
16 декабря 2013
Защищая счастье
Сезон 10
Серия 95
17 декабря 2013
Хоспис
Сезон 10
Серия 96
18 декабря 2013
Охота на волчицу
Сезон 10
Серия 97
19 декабря 2013
Наводка
Сезон 10
Серия 98
23 декабря 2013
Место смерти изменить нельзя
Сезон 10
Серия 99
24 декабря 2013
Три вора
Сезон 10
Серия 100
25 декабря 2013
Зачистка
Сезон 10
Серия 101
26 декабря 2013
Надежда умирает первой
Сезон 10
Серия 102
27 января 2014
Бокс №8
Сезон 10
Серия 103
28 января 2014
Коммунальное чтиво
Сезон 10
Серия 104
29 января 2014
Доктор
Сезон 10
Серия 105
30 января 2014
Мымра
Сезон 10
Серия 106
3 февраля 2014
Скованные одной цепью
Сезон 10
Серия 107
4 февраля 2014
Перстень Борджиа
Сезон 10
Серия 108
5 февраля 2014
Прет-а-порте
Сезон 10
Серия 109
6 февраля 2014
Неудачники
Сезон 10
Серия 110
10 февраля 2014
Очень черная магия
Сезон 10
Серия 111
11 февраля 2014
Высота
Сезон 10
Серия 112
12 февраля 2014
Сумасшедшая дюжина (Побег)
Сезон 10
Серия 113
13 февраля 2014
Обнажённая Маха
Сезон 10
Серия 114
17 февраля 2014
Невинные
Сезон 10
Серия 115
18 февраля 2014
Мгновенные фотографии
Сезон 10
Серия 116
19 февраля 2014
Ограбление по-инопланетянски
Сезон 10
Серия 117
20 февраля 2014
Знамение
Сезон 10
Серия 118
24 февраля 2014
Пятиконечная звезда
Сезон 10
Серия 119
25 февраля 2014
Слепой лазутчик
Сезон 10
Серия 120
26 февраля 2014
Лица со шрамами
Сезон 10
Серия 121
27 февраля 2014
Женщина нелёгкого поведения
Сезон 10
Серия 122
3 марта 2014
Особое дело
Сезон 10
Серия 123
4 марта 2014
Ребенок
Сезон 10
Серия 124
5 марта 2014
График выхода всех сериалов
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