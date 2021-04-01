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Сезон 18
Sled
16+
Название
Сезон 18
Премьера сезона
1 апреля 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
208
Продолжительность сезона
135 часов 12 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Хранитель тела
Сезон 18
Серия 1
1 апреля 2021
Тариф «Натуральный»
Сезон 18
Серия 2
5 апреля 2021
Крысиное гнездо
Сезон 18
Серия 3
6 апреля 2021
Никому не нужный мертвец
Сезон 18
Серия 4
7 апреля 2021
Двойной обман
Сезон 18
Серия 5
8 апреля 2021
Дипломатическая неприкосновенность
Сезон 18
Серия 6
12 апреля 2021
Лада каршеринг
Сезон 18
Серия 7
13 апреля 2021
Защитник
Сезон 18
Серия 8
14 апреля 2021
Идеальный фарш
Сезон 18
Серия 9
15 апреля 2021
Большой мальчик
Сезон 18
Серия 10
19 апреля 2021
Челхантер
Сезон 18
Серия 11
20 апреля 2021
Чип-чип-чип
Сезон 18
Серия 12
21 апреля 2021
Вилка
Сезон 18
Серия 13
22 апреля 2021
Шиворот-навыворот
Сезон 18
Серия 14
26 апреля 2021
Самые родные
Сезон 18
Серия 15
27 апреля 2021
Вечеринка века
Сезон 18
Серия 16
28 апреля 2021
Магическое сознание
Сезон 18
Серия 17
29 апреля 2021
Неосновной инстинкт, часть первая
Сезон 18
Серия 18
3 мая 2021
Неосновной инстинкт, часть вторая
Сезон 18
Серия 19
3 мая 2021
Хозяйка белого дома
Сезон 18
Серия 20
3 мая 2021
Факультатив по химии
Сезон 18
Серия 21
3 мая 2021
Трезвые люди
Сезон 18
Серия 22
4 мая 2021
Дикие индюки
Сезон 18
Серия 23
5 мая 2021
Воспитание жестокости
Сезон 18
Серия 24
6 мая 2021
Осколок
Сезон 18
Серия 25
11 мая 2021
Метод монстра
Сезон 18
Серия 26
12 мая 2021
Губы дьявола
Сезон 18
Серия 27
13 мая 2021
Уйди, жиренчик
Сезон 18
Серия 28
17 мая 2021
Крокодиловы слезы
Сезон 18
Серия 29
18 мая 2021
Секретная миссия
Сезон 18
Серия 30
19 мая 2021
Долеталась
Сезон 18
Серия 31
20 мая 2021
Сорок бочек арестантов
Сезон 18
Серия 32
24 мая 2021
Тёмное нутро
Сезон 18
Серия 33
25 мая 2021
Последний из рода палачей
Сезон 18
Серия 34
26 мая 2021
Думай быстрее
Сезон 18
Серия 35
27 мая 2021
Чёрным по белому, часть первая
Сезон 18
Серия 36
25 июня 2021
Чёрным по белому, часть вторая
Сезон 18
Серия 37
25 июня 2021
Другие люди
Сезон 18
Серия 38
30 августа 2021
Гости из будущего
Сезон 18
Серия 39
31 августа 2021
Родительский чат
Сезон 18
Серия 40
1 сентября 2021
Расстрельная должность
Сезон 18
Серия 41
2 сентября 2021
Молочные реки
Сезон 18
Серия 42
6 сентября 2021
Верю всякому зверю
Сезон 18
Серия 43
7 сентября 2021
Не приходя в сознание
Сезон 18
Серия 44
8 сентября 2021
Бешеный зверь
Сезон 18
Серия 45
9 сентября 2021
Нежить
Сезон 18
Серия 46
13 сентября 2021
Сгорел на работе
Сезон 18
Серия 47
14 сентября 2021
Животный магнетизмъ
Сезон 18
Серия 48
15 сентября 2021
Демиург
Сезон 18
Серия 49
16 сентября 2021
Фурия
Сезон 18
Серия 50
20 сентября 2021
Особенности национального автосервиса
Сезон 18
Серия 51
21 сентября 2021
Скажите, как меня зовут
Сезон 18
Серия 52
22 сентября 2021
Надгробный гаджет
Сезон 18
Серия 53
23 сентября 2021
Операция «Мусор»
Сезон 18
Серия 54
27 сентября 2021
Пассажир катафалка
Сезон 18
Серия 55
28 сентября 2021
Лучи смерти
Сезон 18
Серия 56
29 сентября 2021
Плохой папа
Сезон 18
Серия 57
30 сентября 2021
Охотники и собиратели
Сезон 18
Серия 58
4 октября 2021
Горячая надежда
Сезон 18
Серия 59
5 октября 2021
Подселение
Сезон 18
Серия 60
6 октября 2021
Дистанция
Сезон 18
Серия 61
7 октября 2021
Манкурт
Сезон 18
Серия 62
11 октября 2021
Короеды
Сезон 18
Серия 63
12 октября 2021
Худшая версия
Сезон 18
Серия 64
13 октября 2021
Золотые слова
Сезон 18
Серия 65
14 октября 2021
Отмени меня
Сезон 18
Серия 66
18 октября 2021
Клиника
Сезон 18
Серия 67
19 октября 2021
Убить нельзя спасти
Сезон 18
Серия 68
20 октября 2021
И ад следовал за ним
Сезон 18
Серия 69
21 октября 2021
Охотники за головами
Сезон 18
Серия 70
25 октября 2021
Диета звезд
Сезон 18
Серия 71
26 октября 2021
Ковчег
Сезон 18
Серия 72
27 октября 2021
Гамбит по-турецки
Сезон 18
Серия 73
28 октября 2021
Искренние извинения
Сезон 18
Серия 74
1 ноября 2021
Стиплер
Сезон 18
Серия 75
1 ноября 2021
Казнить нельзя помиловать
Сезон 18
Серия 76
2 ноября 2021
Радио для взрослых
Сезон 18
Серия 77
2 ноября 2021
Кровавые банки
Сезон 18
Серия 78
3 ноября 2021
Гонцы справедливости
Сезон 18
Серия 79
3 ноября 2021
Четвертина
Сезон 18
Серия 80
8 ноября 2021
Злыдень
Сезон 18
Серия 81
9 ноября 2021
На побывку едет пожилой маньяк
Сезон 18
Серия 82
10 ноября 2021
Очень странные тела
Сезон 18
Серия 83
11 ноября 2021
Группа единокровных
Сезон 18
Серия 84
15 ноября 2021
Зов Оонгхи
Сезон 18
Серия 85
16 ноября 2021
Молчание сверчат
Сезон 18
Серия 86
17 ноября 2021
Не верь глазам своим
Сезон 18
Серия 87
18 ноября 2021
Быть или не быть
Сезон 18
Серия 88
22 ноября 2021
Ночной охотник
Сезон 18
Серия 89
23 ноября 2021
Жизнь за чужие секреты
Сезон 18
Серия 90
24 ноября 2021
Домой!
Сезон 18
Серия 91
25 ноября 2021
Многостаночница
Сезон 18
Серия 92
29 ноября 2021
Рыжий ангел
Сезон 18
Серия 93
30 ноября 2021
Челлендж
Сезон 18
Серия 94
1 декабря 2021
Исчезнувший стрелок
Сезон 18
Серия 95
2 декабря 2021
Не имей сто рублей
Сезон 18
Серия 96
6 декабря 2021
Чужими руками
Сезон 18
Серия 97
7 декабря 2021
Наш любимый тренер
Сезон 18
Серия 98
8 декабря 2021
Гниль
Сезон 18
Серия 99
9 декабря 2021
Исчезнувший
Сезон 18
Серия 100
13 декабря 2021
Мёртвые листья
Сезон 18
Серия 101
14 декабря 2021
Тест на совместимость
Сезон 18
Серия 102
15 декабря 2021
Иллюзионист
Сезон 18
Серия 103
16 декабря 2021
Красный киборг
Сезон 18
Серия 104
20 декабря 2021
Дверь от всех ключей
Сезон 18
Серия 105
21 декабря 2021
Прививка
Сезон 18
Серия 106
22 декабря 2021
Врожденное двуличие
Сезон 18
Серия 107
23 декабря 2021
Мы желаем счастья вам
Сезон 18
Серия 108
27 декабря 2021
Ладья Харона
Сезон 18
Серия 109
28 декабря 2021
Способ номер семь
Сезон 18
Серия 110
29 декабря 2021
Кто смеётся последним
Сезон 18
Серия 111
30 декабря 2021
Кто подставил Кроликова Родиона
Сезон 18
Серия 112
31 декабря 2021
Праздничное сердце
Сезон 18
Серия 113
31 декабря 2021
Избушка на курьих ножках
Сезон 18
Серия 114
31 декабря 2021
Три скорпиона
Сезон 18
Серия 115
31 декабря 2021
Доброжелатель
Сезон 18
Серия 116
10 января 2022
Перед смертью не надышишься
Сезон 18
Серия 117
11 января 2022
Повелитель мук
Сезон 18
Серия 118
12 января 2022
Заказ на выбор
Сезон 18
Серия 119
13 января 2022
Двойная ненависть
Сезон 18
Серия 120
17 января 2022
Сожги эту книгу
Сезон 18
Серия 121
18 января 2022
Аромат золота
Сезон 18
Серия 122
19 января 2022
Проклятый старый дом
Сезон 18
Серия 123
20 января 2022
Отвергнутый убийца
Сезон 18
Серия 124
24 января 2022
Метод Маршалла
Сезон 18
Серия 125
25 января 2022
Свинья номер три
Сезон 18
Серия 126
26 января 2022
В поисках Харона
Сезон 18
Серия 127
27 января 2022
Весёлые старты
Сезон 18
Серия 128
31 января 2022
Настоящий герой
Сезон 18
Серия 129
1 февраля 2022
Возвращение демона
Сезон 18
Серия 130
2 февраля 2022
След из прошлого
Сезон 18
Серия 131
3 февраля 2022
Лесной олень
Сезон 18
Серия 132
7 февраля 2022
Не я один
Сезон 18
Серия 133
8 февраля 2022
Заложник
Сезон 18
Серия 134
9 февраля 2022
Ролевые игры
Сезон 18
Серия 135
10 февраля 2022
Пластмассовая жизнь
Сезон 18
Серия 136
14 февраля 2022
Подушка безопасности
Сезон 18
Серия 137
15 февраля 2022
Трудно быть Богом
Сезон 18
Серия 138
16 февраля 2022
Букет нарциссов
Сезон 18
Серия 139
17 февраля 2022
Сны Венеры
Сезон 18
Серия 140
21 февраля 2022
Понедельник, тринадцатое
Сезон 18
Серия 141
22 февраля 2022
Сектор газа
Сезон 18
Серия 142
24 февраля 2022
АМОК
Сезон 18
Серия 143
28 февраля 2022
Хайпожорик
Сезон 18
Серия 144
1 марта 2022
Нимфалида
Сезон 18
Серия 145
2 марта 2022
Всеобщий любимец
Сезон 18
Серия 146
3 марта 2022
Бешеный Сенька
Сезон 18
Серия 147
9 марта 2022
Цепные псы
Сезон 18
Серия 148
10 марта 2022
Семеро тигрят
Сезон 18
Серия 149
14 марта 2022
Дурак — 2
Сезон 18
Серия 150
15 марта 2022
Игрушки Фредди Крюкова
Сезон 18
Серия 151
16 марта 2022
Убийство по обмену
Сезон 18
Серия 152
17 марта 2022
Прокрустово ложе
Сезон 18
Серия 153
21 марта 2022
Лес попутал
Сезон 18
Серия 154
22 марта 2022
Убийство по учебнику
Сезон 18
Серия 155
23 марта 2022
Треугольник смерти
Сезон 18
Серия 156
24 марта 2022
Пирамида Хопса
Сезон 18
Серия 157
28 марта 2022
Повелители танцующих лягушек
Сезон 18
Серия 158
29 марта 2022
Эмпиреи у батареи
Сезон 18
Серия 159
30 марта 2022
Самая опасная профессия
Сезон 18
Серия 160
31 марта 2022
Таинство демагогии
Сезон 18
Серия 161
4 апреля 2022
Кольцо с турмалином
Сезон 18
Серия 162
5 апреля 2022
Незнание — сила
Сезон 18
Серия 163
6 апреля 2022
Держи язык за зубами
Сезон 18
Серия 164
7 апреля 2022
Проклятие по женской линии
Сезон 18
Серия 165
11 апреля 2022
Ждем и наблюдаем
Сезон 18
Серия 166
12 апреля 2022
Феминизм или смерть
Сезон 18
Серия 167
13 апреля 2022
Касатики
Сезон 18
Серия 168
14 апреля 2022
Спросите у Батька
Сезон 18
Серия 169
18 апреля 2022
#САМАВИНОВАТА
Сезон 18
Серия 170
19 апреля 2022
Грязное дело
Сезон 18
Серия 171
20 апреля 2022
Лицом к лицу
Сезон 18
Серия 172
21 апреля 2022
Сделай погромче
Сезон 18
Серия 173
25 апреля 2022
По следам
Сезон 18
Серия 174
26 апреля 2022
264-я с продолжением
Сезон 18
Серия 175
27 апреля 2022
Влогеры тоже плачут
Сезон 18
Серия 176
28 апреля 2022
Кары небесные
Сезон 18
Серия 177
4 мая 2022
Грант на тот свет
Сезон 18
Серия 178
5 мая 2022
Метка цвета ночи
Сезон 18
Серия 179
11 мая 2022
Короли шиномонтажа
Сезон 18
Серия 180
12 мая 2022
Птицы смерти
Сезон 18
Серия 181
16 мая 2022
Смерть после полудня
Сезон 18
Серия 182
17 мая 2022
Интернат
Сезон 18
Серия 183
18 мая 2022
Задача для супергероя
Сезон 18
Серия 184
19 мая 2022
Игры разума
Сезон 18
Серия 185
23 мая 2022
Школа жизни
Сезон 18
Серия 186
24 мая 2022
Галстук для Богомола
Сезон 18
Серия 187
25 мая 2022
Настоящая любовь
Сезон 18
Серия 188
26 мая 2022
Театр смерти
Сезон 18
Серия 189
30 мая 2022
Челюсти
Сезон 18
Серия 190
31 мая 2022
Архив смерти
Сезон 18
Серия 191
1 июня 2022
Монстр по соседству
Сезон 18
Серия 192
2 июня 2022
Ябеда
Сезон 18
Серия 193
24 июня 2022
Клятва Герострата
Сезон 18
Серия 194
10 июля 2022
Кровавая история
Сезон 18
Серия 195
10 июля 2022
Шакалье племя
Сезон 18
Серия 196
22 августа 2022
Смерть с небес
Сезон 18
Серия 197
23 августа 2022
Греческая трагедия
Сезон 18
Серия 198
24 августа 2022
Похищенная муза
Сезон 18
Серия 199
25 августа 2022
И снова третье декабря
Сезон 18
Серия 200
26 августа 2022
Цветы смерти
Сезон 18
Серия 201
27 августа 2022
Я знаю, вы убили меня
Сезон 18
Серия 202
27 августа 2022
Бапки
Сезон 18
Серия 203
28 августа 2022
Коса покойницы
Сезон 18
Серия 204
28 августа 2022
Охота на единорога
Сезон 18
Серия 205
29 августа 2022
Темная сторона дома
Сезон 18
Серия 206
30 августа 2022
Красная комната
Сезон 18
Серия 207
31 августа 2022
Сладкая зайка
Сезон 18
Серия 208
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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