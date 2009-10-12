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Сезон 4
Sled
16+
Название
Сезон 4
Премьера сезона
12 октября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
140
Продолжительность сезона
91 час 0 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Волки и овцы
Сезон 4
Серия 1
12 октября 2009
Болгарский крест
Сезон 4
Серия 2
14 октября 2009
Операция на сердце
Сезон 4
Серия 3
15 октября 2009
Остров сокровищ
Сезон 4
Серия 4
16 октября 2009
Высокие отношения
Сезон 4
Серия 5
20 октября 2009
Безумие
Сезон 4
Серия 6
22 октября 2009
Мошенники
Сезон 4
Серия 7
23 октября 2009
Отголоски прошлого
Сезон 4
Серия 8
27 октября 2009
Мёртвые дочери
Сезон 4
Серия 9
28 октября 2009
Попутчики
Сезон 4
Серия 10
30 октября 2009
Танго втроём
Сезон 4
Серия 11
3 ноября 2009
Поединок
Сезон 4
Серия 12
5 ноября 2009
Смерть по рецепту
Сезон 4
Серия 13
6 ноября 2009
Роковая закономерность
Сезон 4
Серия 14
9 ноября 2009
День торговли
Сезон 4
Серия 15
12 ноября 2009
Семейный спектакль
Сезон 4
Серия 16
13 ноября 2009
Игра
Сезон 4
Серия 17
17 ноября 2009
Ошибка хакера
Сезон 4
Серия 18
18 ноября 2009
Мокрое дело
Сезон 4
Серия 19
19 ноября 2009
Добрый убийца
Сезон 4
Серия 20
24 ноября 2009
Зов Большой Медведицы
Сезон 4
Серия 21
25 ноября 2009
Две семьи
Сезон 4
Серия 22
26 ноября 2009
Дьявол во плоти
Сезон 4
Серия 23
1 декабря 2009
Бремя вины
Сезон 4
Серия 24
2 декабря 2009
Кукольник
Сезон 4
Серия 25
3 декабря 2009
Не тот парень
Сезон 4
Серия 26
8 декабря 2009
Молчание
Сезон 4
Серия 27
9 декабря 2009
Кофе в постель
Сезон 4
Серия 28
10 декабря 2009
Иностранка
Сезон 4
Серия 29
15 декабря 2009
Непутёвый обходчик
Сезон 4
Серия 30
16 декабря 2009
Клуб любителей шестёрок
Сезон 4
Серия 31
17 декабря 2009
Андрюша
Сезон 4
Серия 32
22 декабря 2009
Клин клином
Сезон 4
Серия 33
23 декабря 2009
Девушка на мосту
Сезон 4
Серия 34
24 декабря 2009
Золотая рыбка
Сезон 4
Серия 35
29 декабря 2009
Тихий омут
Сезон 4
Серия 36
12 января 2010
Звёздная пыль
Сезон 4
Серия 37
13 января 2010
Испанка
Сезон 4
Серия 38
14 января 2010
Мышеловка
Сезон 4
Серия 39
19 января 2010
Труп в багажнике
Сезон 4
Серия 40
20 января 2010
Любовь зла
Сезон 4
Серия 41
21 января 2010
Тайный рыцарь
Сезон 4
Серия 42
25 января 2010
День рождения Лины
Сезон 4
Серия 43
27 января 2010
Невестка Дон Жуана
Сезон 4
Серия 44
28 января 2010
Приёмыш
Сезон 4
Серия 45
1 февраля 2010
Локи
Сезон 4
Серия 46
2 февраля 2010
Вспышка
Сезон 4
Серия 47
4 февраля 2010
Задушенная
Сезон 4
Серия 48
8 февраля 2010
Жаба задушила
Сезон 4
Серия 49
10 февраля 2010
На острие иглы
Сезон 4
Серия 50
11 февраля 2010
Ночная экскурсия
Сезон 4
Серия 51
15 февраля 2010
Опасный человек
Сезон 4
Серия 52
16 февраля 2010
Ботаники
Сезон 4
Серия 53
17 февраля 2010
Девушка из супермаркета
Сезон 4
Серия 54
18 февраля 2010
Смерть в прямом эфире
Сезон 4
Серия 55
24 февраля 2010
Разыскивается труп
Сезон 4
Серия 56
25 февраля 2010
Пластика
Сезон 4
Серия 57
26 февраля 2010
Папина свадьба
Сезон 4
Серия 58
1 марта 2010
Цена ошибки
Сезон 4
Серия 59
2 марта 2010
Слабый пол
Сезон 4
Серия 60
3 марта 2010
Затмение
Сезон 4
Серия 61
4 марта 2010
Покойтесь с миром
Сезон 4
Серия 62
9 марта 2010
Смерть на обочине
Сезон 4
Серия 63
10 марта 2010
В розыске
Сезон 4
Серия 64
11 марта 2010
Взрослые игры
Сезон 4
Серия 65
12 марта 2010
Клон
Сезон 4
Серия 66
15 марта 2010
Сестрёнка
Сезон 4
Серия 67
16 марта 2010
Веретено
Сезон 4
Серия 68
17 марта 2010
Раз, два, три - умри
Сезон 4
Серия 69
18 марта 2010
Убить Кацуговского
Сезон 4
Серия 70
19 марта 2010
Тёмный ангел
Сезон 4
Серия 71
23 марта 2010
Кардинальное лечение (Криминальное решение)
Сезон 4
Серия 72
24 марта 2010
Отцы и дети
Сезон 4
Серия 73
25 марта 2010
Дорога в ад
Сезон 4
Серия 74
26 марта 2010
Алёна
Сезон 4
Серия 75
29 марта 2010
Жажда мести
Сезон 4
Серия 76
30 марта 2010
Пока смерть не разлучит нас
Сезон 4
Серия 77
31 марта 2010
Фитнес-центр
Сезон 4
Серия 78
1 апреля 2010
За тремя зайцами
Сезон 4
Серия 79
2 апреля 2010
Жена моряка
Сезон 4
Серия 80
5 апреля 2010
Эффект Андрея Чикатило
Сезон 4
Серия 81
6 апреля 2010
Наследник из приюта
Сезон 4
Серия 82
7 апреля 2010
Синдром
Сезон 4
Серия 83
8 апреля 2010
Брат
Сезон 4
Серия 84
12 апреля 2010
Свиньи
Сезон 4
Серия 85
13 апреля 2010
Зараза
Сезон 4
Серия 86
14 апреля 2010
Мороз
Сезон 4
Серия 87
15 апреля 2010
Мнимая невеста
Сезон 4
Серия 88
19 апреля 2010
Наживка
Сезон 4
Серия 89
20 апреля 2010
Место под солнцем
Сезон 4
Серия 90
21 апреля 2010
С днём рождения, Вера!
Сезон 4
Серия 91
22 апреля 2010
Дед
Сезон 4
Серия 92
26 апреля 2010
Сослуживцы
Сезон 4
Серия 93
27 апреля 2010
Стрелы судьбы
Сезон 4
Серия 94
28 апреля 2010
Операция
Сезон 4
Серия 95
29 апреля 2010
Поиграем в декаданс
Сезон 4
Серия 96
4 мая 2010
Охота на ведьм
Сезон 4
Серия 97
5 мая 2010
Лжец
Сезон 4
Серия 98
6 мая 2010
Карантин
Сезон 4
Серия 99
11 мая 2010
Убийственное домино
Сезон 4
Серия 100
12 мая 2010
Умягчение злых сердец
Сезон 4
Серия 101
17 мая 2010
Тёмная история
Сезон 4
Серия 102
18 мая 2010
Булочка
Сезон 4
Серия 103
19 мая 2010
Поспешный приговор
Сезон 4
Серия 104
20 мая 2010
Пропавший автобус
Сезон 4
Серия 105
24 мая 2010
Крыса - разносчик заразы
Сезон 4
Серия 106
25 мая 2010
Смертельная наживка
Сезон 4
Серия 107
26 мая 2010
Макарыч
Сезон 4
Серия 108
27 мая 2010
Последнее сообщение
Сезон 4
Серия 109
31 мая 2010
Синяя борода
Сезон 4
Серия 110
1 июня 2010
Лучший друг
Сезон 4
Серия 111
2 июня 2010
Всё или ничего
Сезон 4
Серия 112
3 июня 2010
Лес мертвецов
Сезон 4
Серия 113
7 июня 2010
Убийственное алиби
Сезон 4
Серия 114
8 июня 2010
Свой чужой ребенок
Сезон 4
Серия 115
9 июня 2010
Чистильщик
Сезон 4
Серия 116
10 июня 2010
Последнее дело ФЭС
Сезон 4
Серия 117
16 июня 2010
Петля из дыма
Сезон 4
Серия 118
21 июня 2010
Белый танец
Сезон 4
Серия 119
22 июня 2010
Барин из Парижа
Сезон 4
Серия 120
30 июня 2010
Игрушка
Сезон 4
Серия 121
1 июля 2010
Как спрятать лист
Сезон 4
Серия 122
30 августа 2010
Девочки дерутся
Сезон 4
Серия 123
1 сентября 2010
Святые и грешные
Сезон 4
Серия 124
2 сентября 2010
Дело чести
Сезон 4
Серия 125
6 сентября 2010
Безответная любовь
Сезон 4
Серия 126
7 сентября 2010
Боа для Сусанны
Сезон 4
Серия 127
9 сентября 2010
Воскресные шашлыки
Сезон 4
Серия 128
13 сентября 2010
Сплавка
Сезон 4
Серия 129
14 сентября 2010
Парфюмеры
Сезон 4
Серия 130
15 сентября 2010
Урок бизнеса
Сезон 4
Серия 131
20 сентября 2010
Женская логика
Сезон 4
Серия 132
21 сентября 2010
Русская рулетка
Сезон 4
Серия 133
22 сентября 2010
Краденое лицо
Сезон 4
Серия 134
23 сентября 2010
Маленькая балерина
Сезон 4
Серия 135
27 сентября 2010
Рыбный день
Сезон 4
Серия 136
28 сентября 2010
Духи Марильон
Сезон 4
Серия 137
29 сентября 2010
Идеальный мужчина
Сезон 4
Серия 138
30 сентября 2010
Ошибка молодости
Сезон 4
Серия 139
4 октября 2010
Пикник
Сезон 4
Серия 140
5 октября 2010
График выхода всех сериалов
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