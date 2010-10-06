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Скоро в прокате "Наследник"
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Сезон 5
Sled
16+
Название
Сезон 5
Премьера сезона
6 октября 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
48
Продолжительность сезона
31 час 12 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Выкуп за невесту
Сезон 5
Серия 1
6 октября 2010
Последний звонок
Сезон 5
Серия 2
7 октября 2010
Лебединое озеро
Сезон 5
Серия 3
8 октября 2010
Атака клоунов
Сезон 5
Серия 4
11 октября 2010
Дедушки
Сезон 5
Серия 5
12 октября 2010
Ветер Трансильвании
Сезон 5
Серия 6
13 октября 2010
Здоровье по безналу
Сезон 5
Серия 7
14 октября 2010
Про любовь
Сезон 5
Серия 8
18 октября 2010
Путь к сердцу
Сезон 5
Серия 9
19 октября 2010
На чужом несчастье счастья не построишь
Сезон 5
Серия 10
20 октября 2010
Последний роман Яны
Сезон 5
Серия 11
21 октября 2010
Стрела-убийца
Сезон 5
Серия 12
25 октября 2010
Снежная королева
Сезон 5
Серия 13
26 октября 2010
Тайна исповеди
Сезон 5
Серия 14
27 октября 2010
Трус
Сезон 5
Серия 15
28 октября 2010
Детка
Сезон 5
Серия 16
1 ноября 2010
Саркофаг
Сезон 5
Серия 17
2 ноября 2010
Карточный шулер
Сезон 5
Серия 18
8 ноября 2010
Страховщик
Сезон 5
Серия 19
9 ноября 2010
Золотая осень
Сезон 5
Серия 20
10 ноября 2010
Чужое сердце
Сезон 5
Серия 21
11 ноября 2010
Лика
Сезон 5
Серия 22
12 ноября 2010
Фальшивка (Перевернутая Дженни)
Сезон 5
Серия 23
15 ноября 2010
Крановщица
Сезон 5
Серия 24
16 ноября 2010
Шекспир наоборот
Сезон 5
Серия 25
17 ноября 2010
Место встречи
Сезон 5
Серия 26
18 ноября 2010
Испектор по...
Сезон 5
Серия 27
22 ноября 2010
Потрошитель
Сезон 5
Серия 28
23 ноября 2010
Жизнь как улика
Сезон 5
Серия 29
24 ноября 2010
Я не хочу умирать
Сезон 5
Серия 30
25 ноября 2010
Всадница
Сезон 5
Серия 31
29 ноября 2010
Золотой мальчик
Сезон 5
Серия 32
30 ноября 2010
Сашка
Сезон 5
Серия 33
1 декабря 2010
Зона
Сезон 5
Серия 34
2 декабря 2010
Из России с любовью
Сезон 5
Серия 35
6 декабря 2010
Хэдхантер (Охотник за головами)
Сезон 5
Серия 36
7 декабря 2010
Свидетель
Сезон 5
Серия 37
8 декабря 2010
В Греции всё есть
Сезон 5
Серия 38
9 декабря 2010
Палачи и жертвы
Сезон 5
Серия 39
13 декабря 2010
Дура
Сезон 5
Серия 40
14 декабря 2010
Пианистка
Сезон 5
Серия 41
15 декабря 2010
Общага на крови
Сезон 5
Серия 42
16 декабря 2010
Женская солидарность
Сезон 5
Серия 43
20 декабря 2010
Пропавший гроб
Сезон 5
Серия 44
21 декабря 2010
Средство от настроения
Сезон 5
Серия 45
22 декабря 2010
Увезу тебя я в тундру
Сезон 5
Серия 46
23 декабря 2010
Ультиматум
Сезон 5
Серия 47
27 декабря 2010
Одноклассники
Сезон 5
Серия 48
28 декабря 2010
График выхода всех сериалов
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