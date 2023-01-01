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След, список сезонов

Sled 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Эпизод длится 39 минут
Телеканал 5 канал
Список сезонов сериала «След»
След - Сезон 1 Сезон 1
124 эпизода 3 сентября 2007 - 20 мая 2008
 
След - Сезон 2 Сезон 2
120 эпизодов 21 мая 2008 - 19 февраля 2009
 
След - Сезон 3 Сезон 3
120 эпизодов 24 февраля 2009 - 8 октября 2009
 
След - Сезон 4 Сезон 4
140 эпизодов 12 октября 2009 - 5 октября 2010
 
След - Сезон 5 Сезон 5
48 эпизодов 6 октября 2010 - 28 декабря 2010
 
След - Сезон 6 Сезон 6
40 эпизодов 29 декабря 2010 - 22 марта 2011
 
След - Сезон 7 Сезон 7
91 эпизод 23 марта 2011 - 8 сентября 2011
 
След - Сезон 8 Сезон 8
51 эпизод 9 сентября 2011 - 30 декабря 2011
 
След - Сезон 9 Сезон 9
102 эпизода 27 августа 2012 - 1 апреля 2013
 
След - Сезон 10 Сезон 10
124 эпизода 2 апреля 2013 - 5 марта 2014
 
След - Сезон 11 Сезон 11
140 эпизодов 6 марта 2014 - 29 декабря 2014
 
След - Сезон 12 Сезон 12
208 эпизодов 26 января 2015 - 1 декабря 2015
 
След - Сезон 13 Сезон 13
208 эпизодов 31 декабря 2015 - 8 марта 2017
 
След - Сезон 14 Сезон 14
208 эпизодов 9 марта 2017 - 6 февраля 2018
 
След - Сезон 15 Сезон 15
208 эпизодов 7 февраля 2018 - 15 июля 2018
 
След - Сезон 16 Сезон 16
308 эпизодов 22 августа 2018 - 26 сентября 2019
 
След - Сезон 17 Сезон 17
308 эпизодов 30 сентября 2019 - 31 марта 2021
 
След - Сезон 18 Сезон 18
208 эпизодов 1 апреля 2021 - 1 сентября 2022
 
След - Сезон 19 Сезон 19
208 эпизодов 2 сентября 2022 - 25 августа 2023
 
След - Сезон 20 Сезон 20
63 эпизода 28 августа 2023 - 11 ноября 2023
 
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