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Sled
16+
Год выпуска
2007
Страна
Россия
Эпизод длится
39 минут
Телеканал
5 канал
Список сезонов сериала «След»
Сезон 1
124 эпизода
3 сентября 2007 - 20 мая 2008
Сезон 2
120 эпизодов
21 мая 2008 - 19 февраля 2009
Сезон 3
120 эпизодов
24 февраля 2009 - 8 октября 2009
Сезон 4
140 эпизодов
12 октября 2009 - 5 октября 2010
Сезон 5
48 эпизодов
6 октября 2010 - 28 декабря 2010
Сезон 6
40 эпизодов
29 декабря 2010 - 22 марта 2011
Сезон 7
91 эпизод
23 марта 2011 - 8 сентября 2011
Сезон 8
51 эпизод
9 сентября 2011 - 30 декабря 2011
Сезон 9
102 эпизода
27 августа 2012 - 1 апреля 2013
Сезон 10
124 эпизода
2 апреля 2013 - 5 марта 2014
Сезон 11
140 эпизодов
6 марта 2014 - 29 декабря 2014
Сезон 12
208 эпизодов
26 января 2015 - 1 декабря 2015
Сезон 13
208 эпизодов
31 декабря 2015 - 8 марта 2017
Сезон 14
208 эпизодов
9 марта 2017 - 6 февраля 2018
Сезон 15
208 эпизодов
7 февраля 2018 - 15 июля 2018
Сезон 16
308 эпизодов
22 августа 2018 - 26 сентября 2019
Сезон 17
308 эпизодов
30 сентября 2019 - 31 марта 2021
Сезон 18
208 эпизодов
1 апреля 2021 - 1 сентября 2022
Сезон 19
208 эпизодов
2 сентября 2022 - 25 августа 2023
Сезон 20
63 эпизода
28 августа 2023 - 11 ноября 2023
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