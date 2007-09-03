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Сезоны
Сезон 1
Sled
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 сентября 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
124
Продолжительность сезона
80 часов 36 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Укус Куфии. Часть 1
Сезон 1
Серия 1
3 сентября 2007
Укус Куфии. Часть 2
Сезон 1
Серия 2
4 сентября 2007
Укус Куфии. Часть 3
Сезон 1
Серия 3
5 сентября 2007
Укус Куфии. Часть 4
Сезон 1
Серия 4
6 сентября 2007
Роковая страсть
Сезон 1
Серия 5
10 сентября 2007
Любовь до гроба
Сезон 1
Серия 6
11 сентября 2007
Доказать невозможно
Сезон 1
Серия 7
12 сентября 2007
Скелет Отелло
Сезон 1
Серия 8
13 сентября 2007
Нарисованные свидетели
Сезон 1
Серия 9
17 сентября 2007
Английское убийство
Сезон 1
Серия 10
18 сентября 2007
Автокатастрофа
Сезон 1
Серия 11
19 сентября 2007
Метки
Сезон 1
Серия 12
20 сентября 2007
Марка убийцы
Сезон 1
Серия 13
24 сентября 2007
Бумеранг
Сезон 1
Серия 14
25 сентября 2007
Таинственное исчезновение
Сезон 1
Серия 15
26 сентября 2007
Частный детектив
Сезон 1
Серия 16
27 сентября 2007
Я - судья
Сезон 1
Серия 17
1 октября 2007
Выстрел на охоте
Сезон 1
Серия 18
2 октября 2007
Расплата (Прокурор)
Сезон 1
Серия 19
3 октября 2007
Запасной выход
Сезон 1
Серия 20
4 октября 2007
Атлет
Сезон 1
Серия 21
8 октября 2007
В объятиях леопарда
Сезон 1
Серия 22
9 октября 2007
Блёстки
Сезон 1
Серия 23
10 октября 2007
Программисты
Сезон 1
Серия 24
11 октября 2007
Молния
Сезон 1
Серия 25
15 октября 2007
Археолог
Сезон 1
Серия 26
16 октября 2007
Ограбление инкассаторов
Сезон 1
Серия 27
17 октября 2007
ДТП
Сезон 1
Серия 28
18 октября 2007
Капля моря
Сезон 1
Серия 29
23 октября 2007
Кара
Сезон 1
Серия 30
25 октября 2007
Зелёная радуга
Сезон 1
Серия 31
25 октября 2007
Пепел
Сезон 1
Серия 32
29 октября 2007
Секреты Светы
Сезон 1
Серия 33
30 октября 2007
Бомба замедленного действия
Сезон 1
Серия 34
31 октября 2007
Китайский ресторан
Сезон 1
Серия 35
1 ноября 2007
Перстень Эсьена
Сезон 1
Серия 36
6 ноября 2007
Фальшивка
Сезон 1
Серия 37
7 ноября 2007
И другие родственнники
Сезон 1
Серия 38
8 ноября 2007
Королева красоты
Сезон 1
Серия 39
12 ноября 2007
Зверство
Сезон 1
Серия 40
13 ноября 2007
Паук
Сезон 1
Серия 41
14 ноября 2007
Диагноз - смерть / СПИД
Сезон 1
Серия 42
15 ноября 2007
Переводчица
Сезон 1
Серия 43
19 ноября 2007
Время собирать камни
Сезон 1
Серия 44
20 ноября 2007
Тугой кран
Сезон 1
Серия 45
21 ноября 2007
Похищение
Сезон 1
Серия 46
22 ноября 2007
Кристаллы
Сезон 1
Серия 47
26 ноября 2007
Школьная история
Сезон 1
Серия 48
27 ноября 2007
Скромность
Сезон 1
Серия 49
28 ноября 2007
Дело Круглова
Сезон 1
Серия 50
29 ноября 2007
Катастрофа
Сезон 1
Серия 51
3 декабря 2007
Вода
Сезон 1
Серия 52
4 декабря 2007
Обручение / Стилист
Сезон 1
Серия 53
5 декабря 2007
Ошибка / Убийство в гараже
Сезон 1
Серия 54
6 декабря 2007
Слишком много убийц
Сезон 1
Серия 55
10 декабря 2007
Мохнатое золото
Сезон 1
Серия 56
11 декабря 2007
Светочувствительность
Сезон 1
Серия 57
12 декабря 2007
Части тела
Сезон 1
Серия 58
13 декабря 2007
Зачем тебе жить
Сезон 1
Серия 59
17 декабря 2007
Недетская история
Сезон 1
Серия 60
18 декабря 2007
Опасный поворот / Световая бомба
Сезон 1
Серия 61
19 декабря 2007
Сумерки / Расчлененка
Сезон 1
Серия 62
20 декабря 2007
Шакал / Убийство журналиста
Сезон 1
Серия 63
24 декабря 2007
Гемофилия
Сезон 1
Серия 64
25 декабря 2007
Стрела Немезиды
Сезон 1
Серия 65
26 декабря 2007
Шантаж
Сезон 1
Серия 66
27 декабря 2007
Папарацци / Тень
Сезон 1
Серия 67
4 февраля 2008
Фильтр
Сезон 1
Серия 68
5 февраля 2008
Цена обиды
Сезон 1
Серия 69
6 февраля 2008
Бита карта
Сезон 1
Серия 70
7 февраля 2008
Рикошет
Сезон 1
Серия 71
11 февраля 2008
Принцип матрёшки
Сезон 1
Серия 72
12 февраля 2008
За отсутствием события преступления
Сезон 1
Серия 73
13 февраля 2008
Роковое кольцо
Сезон 1
Серия 74
14 февраля 2008
Последнее дело Майского
Сезон 1
Серия 75
18 февраля 2008
Амнезия
Сезон 1
Серия 76
19 февраля 2008
Косметика
Сезон 1
Серия 77
20 февраля 2008
Прощание
Сезон 1
Серия 78
21 февраля 2008
Гном
Сезон 1
Серия 79
26 февраля 2008
Панацея
Сезон 1
Серия 80
27 февраля 2008
Собачья смерть
Сезон 1
Серия 81
28 февраля 2008
Тяжёлый день
Сезон 1
Серия 82
3 марта 2008
8 герц
Сезон 1
Серия 83
4 марта 2008
Имитатор
Сезон 1
Серия 84
5 марта 2008
Братья
Сезон 1
Серия 85
6 марта 2008
Ювелир
Сезон 1
Серия 86
11 марта 2008
Кукольный домик
Сезон 1
Серия 87
12 марта 2008
Два в одном
Сезон 1
Серия 88
13 марта 2008
Убийство в СВ
Сезон 1
Серия 89
17 марта 2008
Лётчик
Сезон 1
Серия 90
18 марта 2008
Чёрный человек
Сезон 1
Серия 91
19 марта 2008
Любимые и любящие
Сезон 1
Серия 92
20 марта 2008
Грамотная бытовуха
Сезон 1
Серия 93
24 марта 2008
Развод через смерть
Сезон 1
Серия 94
25 марта 2008
Сладкий сон
Сезон 1
Серия 95
26 марта 2008
Уран
Сезон 1
Серия 96
27 марта 2008
Самосуд
Сезон 1
Серия 97
31 марта 2008
Смерть на дороге
Сезон 1
Серия 98
1 апреля 2008
Королева Марго
Сезон 1
Серия 99
2 апреля 2008
Дуэль
Сезон 1
Серия 100
3 апреля 2008
Смертельный эксперимент
Сезон 1
Серия 101
7 апреля 2008
Вендетта
Сезон 1
Серия 102
8 апреля 2008
Команда - "Удалить"
Сезон 1
Серия 103
9 апреля 2008
Похищенная
Сезон 1
Серия 104
10 апреля 2008
Опасные игрушки
Сезон 1
Серия 105
14 апреля 2008
Школьный учитель
Сезон 1
Серия 106
15 апреля 2008
Гипноз
Сезон 1
Серия 107
16 апреля 2008
Народные капиталы
Сезон 1
Серия 108
17 апреля 2008
Суррогатная мать
Сезон 1
Серия 109
21 апреля 2008
Золотко
Сезон 1
Серия 110
22 апреля 2008
Суд
Сезон 1
Серия 111
23 апреля 2008
Кровососы
Сезон 1
Серия 112
24 апреля 2008
Следующая остановка - смерть
Сезон 1
Серия 113
28 апреля 2008
Белорусский вокзал
Сезон 1
Серия 114
29 апреля 2008
Музыка нас связала
Сезон 1
Серия 115
4 мая 2008
Крот
Сезон 1
Серия 116
5 мая 2008
Смерть куклы
Сезон 1
Серия 117
6 мая 2008
Смерть в подарок
Сезон 1
Серия 118
7 мая 2008
Двойной клубок
Сезон 1
Серия 119
12 мая 2008
Звонок с того света
Сезон 1
Серия 120
13 мая 2008
Красная шапочка
Сезон 1
Серия 121
14 мая 2008
Свой чужой ребёнок
Сезон 1
Серия 122
15 мая 2008
Афёра
Сезон 1
Серия 123
19 мая 2008
Братская любовь
Сезон 1
Серия 124
20 мая 2008
График выхода всех сериалов
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