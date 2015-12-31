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Сезон 13
Sled
16+
Название
Сезон 13
Премьера сезона
31 декабря 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
208
Продолжительность сезона
135 часов 12 минут
Список серий сериала След
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Большой новогодний куш
Сезон 13
Серия 1
31 декабря 2015
Дед Мороз умер
Сезон 13
Серия 2
31 декабря 2015
Лев в мышеловке
Сезон 13
Серия 3
31 декабря 2015
Спасите маму
Сезон 13
Серия 4
31 декабря 2015
Женщина, которая не пьёт
Сезон 13
Серия 5
8 марта 2016
Мимоза
Сезон 13
Серия 6
8 марта 2016
Смерть Рогозиной
Сезон 13
Серия 7
8 марта 2016
Ноу-хау
Сезон 13
Серия 8
8 марта 2016
Аватар
Сезон 13
Серия 9
9 марта 2016
Подстава
Сезон 13
Серия 10
9 марта 2016
Отбивные с кровью
Сезон 13
Серия 11
9 марта 2016
Друзья по несчастью
Сезон 13
Серия 12
10 марта 2016
Агата
Сезон 13
Серия 13
10 марта 2016
Спящая красавица
Сезон 13
Серия 14
10 марта 2016
Волшебный мир моделей
Сезон 13
Серия 15
14 марта 2016
Верное средство
Сезон 13
Серия 16
14 марта 2016
Мгла
Сезон 13
Серия 17
15 марта 2016
Паутина лжи
Сезон 13
Серия 18
15 марта 2016
Убрать всех
Сезон 13
Серия 19
16 марта 2016
Настоящий мужик
Сезон 13
Серия 20
16 марта 2016
Дорогой мой человек
Сезон 13
Серия 21
17 марта 2016
У смерти много работы
Сезон 13
Серия 22
17 марта 2016
Самый умный
Сезон 13
Серия 23
21 марта 2016
Театр теней
Сезон 13
Серия 24
21 марта 2016
Когда отказали тормоза
Сезон 13
Серия 25
22 марта 2016
Смерть шантажиста
Сезон 13
Серия 26
22 марта 2016
Второй дубль
Сезон 13
Серия 27
23 марта 2016
Бетонная могила
Сезон 13
Серия 28
23 марта 2016
Эхо войны
Сезон 13
Серия 29
24 марта 2016
Большой куш
Сезон 13
Серия 30
24 марта 2016
Брак под небесами
Сезон 13
Серия 31
28 марта 2016
Кушать подано
Сезон 13
Серия 32
28 марта 2016
Гипс
Сезон 13
Серия 33
29 марта 2016
Есть, что вспомнить
Сезон 13
Серия 34
29 марта 2016
Смерть ради смеха
Сезон 13
Серия 35
30 марта 2016
Чужая жизнь
Сезон 13
Серия 36
30 марта 2016
Крысобой
Сезон 13
Серия 37
31 марта 2016
Код Пи
Сезон 13
Серия 38
31 марта 2016
Ой, люли, мои люли
Сезон 13
Серия 39
4 апреля 2016
Ехидна
Сезон 13
Серия 40
4 апреля 2016
Все должны умереть
Сезон 13
Серия 41
5 апреля 2016
Пропащая
Сезон 13
Серия 42
5 апреля 2016
История одной болезни
Сезон 13
Серия 43
6 апреля 2016
Иностранцы
Сезон 13
Серия 44
6 апреля 2016
В неоплатном долгу
Сезон 13
Серия 45
7 апреля 2016
Прорубь на тот свет
Сезон 13
Серия 46
7 апреля 2016
Голод
Сезон 13
Серия 47
11 апреля 2016
Зеркало
Сезон 13
Серия 48
11 апреля 2016
Живут студенты весело
Сезон 13
Серия 49
12 апреля 2016
Найдите моего убийцу
Сезон 13
Серия 50
12 апреля 2016
Одно к одному
Сезон 13
Серия 51
13 апреля 2016
Должок
Сезон 13
Серия 52
13 апреля 2016
Офисные крысы
Сезон 13
Серия 53
14 апреля 2016
Надувательство с летальным исходом
Сезон 13
Серия 54
14 апреля 2016
С прибором
Сезон 13
Серия 55
18 апреля 2016
Победитель получает все
Сезон 13
Серия 56
18 апреля 2016
Фантазерка
Сезон 13
Серия 57
19 апреля 2016
Депрессивно-раздражающие факторы
Сезон 13
Серия 58
19 апреля 2016
Непрощенный
Сезон 13
Серия 59
20 апреля 2016
Плоть от плоти
Сезон 13
Серия 60
20 апреля 2016
Беспризорные призраки
Сезон 13
Серия 61
21 апреля 2016
Семейные ценности
Сезон 13
Серия 62
21 апреля 2016
Трасса
Сезон 13
Серия 63
25 апреля 2016
Убийца где-то рядом
Сезон 13
Серия 64
25 апреля 2016
Секреты мозга
Сезон 13
Серия 65
25 апреля 2016
Собственность
Сезон 13
Серия 66
26 апреля 2016
Мертвая хватка
Сезон 13
Серия 67
26 апреля 2016
Выигрыш
Сезон 13
Серия 68
26 апреля 2016
Жирная корова
Сезон 13
Серия 69
27 апреля 2016
Местные
Сезон 13
Серия 70
27 апреля 2016
Предрассудок
Сезон 13
Серия 71
27 апреля 2016
Перелом
Сезон 13
Серия 72
28 апреля 2016
Белый туннель
Сезон 13
Серия 73
28 апреля 2016
Научный подход
Сезон 13
Серия 74
28 апреля 2016
Крестный отец
Сезон 13
Серия 75
5 сентября 2016
Неудачное стечение обстоятельств
Сезон 13
Серия 76
5 сентября 2016
Море любви
Сезон 13
Серия 77
6 сентября 2016
Три жены
Сезон 13
Серия 78
6 сентября 2016
Тернистый путь познания
Сезон 13
Серия 79
7 сентября 2016
Очень нервный доктор
Сезон 13
Серия 80
7 сентября 2016
Ориентирование по выбору
Сезон 13
Серия 81
8 сентября 2016
С чужого плеча
Сезон 13
Серия 82
8 сентября 2016
Антикризисные меры
Сезон 13
Серия 83
12 сентября 2016
Смертельный сон
Сезон 13
Серия 84
12 сентября 2016
Семейка Адамова
Сезон 13
Серия 85
13 сентября 2016
На самом деле
Сезон 13
Серия 86
13 сентября 2016
Безупречный синий
Сезон 13
Серия 87
14 сентября 2016
Бросок копья
Сезон 13
Серия 88
14 сентября 2016
Золото-бриллианты
Сезон 13
Серия 89
15 сентября 2016
Социальный лифт
Сезон 13
Серия 90
15 сентября 2016
Гость из прошлого
Сезон 13
Серия 91
19 сентября 2016
Забудь меня
Сезон 13
Серия 92
19 сентября 2016
Русалочка
Сезон 13
Серия 93
20 сентября 2016
Ошибочка вышла
Сезон 13
Серия 94
20 сентября 2016
Шестой уровень секретности
Сезон 13
Серия 95
21 сентября 2016
Чудовище с зелеными глазами
Сезон 13
Серия 96
21 сентября 2016
Вендетта чистой воды
Сезон 13
Серия 97
22 сентября 2016
Кусок жизни
Сезон 13
Серия 98
22 сентября 2016
Собачий вальс
Сезон 13
Серия 99
26 сентября 2016
Она по проволоке ходила
Сезон 13
Серия 100
26 сентября 2016
Из жизни крокодилов
Сезон 13
Серия 101
27 сентября 2016
Ни у кого не будет неприятностей
Сезон 13
Серия 102
27 сентября 2016
Сонная лощина
Сезон 13
Серия 103
28 сентября 2016
Райское место
Сезон 13
Серия 104
28 сентября 2016
Страх оценки
Сезон 13
Серия 105
29 сентября 2016
Змеиный след
Сезон 13
Серия 106
29 сентября 2016
Кругом обман
Сезон 13
Серия 107
3 октября 2016
Секач под липовым соусом
Сезон 13
Серия 108
3 октября 2016
Не щадя живота своего
Сезон 13
Серия 109
4 октября 2016
Исчезнувший свидетель
Сезон 13
Серия 110
4 октября 2016
Физики и лирики
Сезон 13
Серия 111
5 октября 2016
Стая товарищей
Сезон 13
Серия 112
5 октября 2016
Игра на опережение — 2
Сезон 13
Серия 113
6 октября 2016
Выгодная партия
Сезон 13
Серия 114
6 октября 2016
Смерть в свободном падении
Сезон 13
Серия 115
10 октября 2016
Волки и овцы — 2
Сезон 13
Серия 116
10 октября 2016
Марсианские хроники
Сезон 13
Серия 117
11 октября 2016
Смертельное влечение
Сезон 13
Серия 118
11 октября 2016
Охотники за удачей
Сезон 13
Серия 119
12 октября 2016
Игра с сердцем
Сезон 13
Серия 120
12 октября 2016
Разоблачитель
Сезон 13
Серия 121
13 октября 2016
Дорога из черных камней
Сезон 13
Серия 122
13 октября 2016
Козырь против депрессии
Сезон 13
Серия 123
17 октября 2016
Генетический мусор
Сезон 13
Серия 124
17 октября 2016
Оттенки красного
Сезон 13
Серия 125
18 октября 2016
По следу мясника
Сезон 13
Серия 126
18 октября 2016
Стук сердца
Сезон 13
Серия 127
19 октября 2016
Столкновение интересов
Сезон 13
Серия 128
19 октября 2016
Давление
Сезон 13
Серия 129
20 октября 2016
Честь дороже жизни
Сезон 13
Серия 130
20 октября 2016
Внук на заказ
Сезон 13
Серия 131
24 октября 2016
Нехорошая тропинка
Сезон 13
Серия 132
24 октября 2016
Клуб джентльменов
Сезон 13
Серия 133
25 октября 2016
Мертвый час
Сезон 13
Серия 134
25 октября 2016
Звонок
Сезон 13
Серия 135
26 октября 2016
Ведьмино зелье
Сезон 13
Серия 136
26 октября 2016
Последний заказ
Сезон 13
Серия 137
27 октября 2016
Смерти синий экран
Сезон 13
Серия 138
27 октября 2016
Лучшая жизнь
Сезон 13
Серия 139
31 октября 2016
Милые кости
Сезон 13
Серия 140
31 октября 2016
Сладкое мясо
Сезон 13
Серия 141
1 ноября 2016
Точка лжи
Сезон 13
Серия 142
1 ноября 2016
Шумовая мафия
Сезон 13
Серия 143
2 ноября 2016
Омоложение
Сезон 13
Серия 144
2 ноября 2016
Парашютисты
Сезон 13
Серия 145
7 ноября 2016
Больше, чем людей
Сезон 13
Серия 146
7 ноября 2016
Легенда о любви
Сезон 13
Серия 147
8 ноября 2016
Очищение
Сезон 13
Серия 148
8 ноября 2016
Анонимка
Сезон 13
Серия 149
9 ноября 2016
Игра втемную
Сезон 13
Серия 150
9 ноября 2016
Партнеры
Сезон 13
Серия 151
10 ноября 2016
Зло в дыму
Сезон 13
Серия 152
10 ноября 2016
Среди камней
Сезон 13
Серия 153
14 ноября 2016
Родные люди
Сезон 13
Серия 154
14 ноября 2016
Пока часы двенадцать бьют
Сезон 13
Серия 155
15 ноября 2016
Последний полёт
Сезон 13
Серия 156
15 ноября 2016
Трансплантация
Сезон 13
Серия 157
16 ноября 2016
Миллион долларов и самолет
Сезон 13
Серия 158
16 ноября 2016
Рекламная акция
Сезон 13
Серия 159
17 ноября 2016
Подлинные ценности
Сезон 13
Серия 160
17 ноября 2016
Я знаю, что вы сделали
Сезон 13
Серия 161
21 ноября 2016
Идеальное убийство
Сезон 13
Серия 162
21 ноября 2016
Свадьба всем на зависть
Сезон 13
Серия 163
21 ноября 2016
Предел возможностей
Сезон 13
Серия 164
22 ноября 2016
Смерть Сороки
Сезон 13
Серия 165
22 ноября 2016
Танцуй, пока молодой
Сезон 13
Серия 166
22 ноября 2016
Королевская кобра
Сезон 13
Серия 167
23 ноября 2016
Кошмар на улице Газовой
Сезон 13
Серия 168
23 ноября 2016
Крутые парни
Сезон 13
Серия 169
23 ноября 2016
Библиотечное дело
Сезон 13
Серия 170
24 ноября 2016
Память
Сезон 13
Серия 171
24 ноября 2016
Беспощадный Убанга
Сезон 13
Серия 172
24 ноября 2016
Ревизор
Сезон 13
Серия 173
28 ноября 2016
Ангел тьмы
Сезон 13
Серия 174
28 ноября 2016
Как рассчитаться с долгами
Сезон 13
Серия 175
28 ноября 2016
Золото скифов
Сезон 13
Серия 176
29 ноября 2016
Беспризорник
Сезон 13
Серия 177
29 ноября 2016
Циркачи
Сезон 13
Серия 178
29 ноября 2016
Доспехи Мары
Сезон 13
Серия 179
30 ноября 2016
Брат, милый брат
Сезон 13
Серия 180
30 ноября 2016
Манускрипт
Сезон 13
Серия 181
30 ноября 2016
Дурная энергетика
Сезон 13
Серия 182
1 декабря 2016
Свадьба с киборгом
Сезон 13
Серия 183
1 декабря 2016
Главная роль
Сезон 13
Серия 184
1 декабря 2016
Бабушка №6
Сезон 13
Серия 185
5 декабря 2016
Меньше знаешь
Сезон 13
Серия 186
5 декабря 2016
Братство
Сезон 13
Серия 187
5 декабря 2016
В своем праве
Сезон 13
Серия 188
6 декабря 2016
Семеро по лавкам
Сезон 13
Серия 189
6 декабря 2016
Мертвая свадьба
Сезон 13
Серия 190
6 декабря 2016
Матриархат
Сезон 13
Серия 191
7 декабря 2016
Дело о мертвых таксистах
Сезон 13
Серия 192
7 декабря 2016
Долг платежом красен
Сезон 13
Серия 193
7 декабря 2016
Мусоровоз для мусора
Сезон 13
Серия 194
8 декабря 2016
Человек в лабиринте
Сезон 13
Серия 195
8 декабря 2016
Спутанные карты
Сезон 13
Серия 196
8 декабря 2016
Похитители Нового года
Сезон 13
Серия 197
31 декабря 2016
Баба Яга
Сезон 13
Серия 198
31 декабря 2016
Волшебное царство Деда Мороза
Сезон 13
Серия 199
31 декабря 2016
За 5 минут до…
Сезон 13
Серия 200
31 декабря 2016
Домашнее насилие
Сезон 13
Серия 201
6 марта 2017
Запретные области
Сезон 13
Серия 202
6 марта 2017
Квартирантка
Сезон 13
Серия 203
7 марта 2017
Ребенок от любимого
Сезон 13
Серия 204
7 марта 2017
Проклятый сын
Сезон 13
Серия 205
8 марта 2017
Сбежавшая невеста
Сезон 13
Серия 206
8 марта 2017
Черная лилия
Сезон 13
Серия 207
8 марта 2017
Женское сердце
Сезон 13
Серия 208
8 марта 2017
График выхода всех сериалов
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