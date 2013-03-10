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Постер сериала Шетланд
Постер сериала Шетланд
Постер сериала Шетланд
Постер сериала Шетланд
Постер сериала Шетланд
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Шетланд

Шетланд (2013 - …)

Shetland 18+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 50 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Шетланд» рассказывает о расследованиях опытного и одаренного шотландского детектива Джимми Переза. После смерти жены он возвращается на родные Шетландские острова вместе с дочерью-подростком Кэсси. Вскоре судьба подбрасывает детективу новую работу. В поселении недалеко от археологических раскопок обнаруживается тело женщины-ученого. Перез вновь выходит на службу и берет это расследование на себя. Выясняется, что незадолго до смерти убитая была сильно обеспокоена одной из обнаруженных находок.

В ролях
В ролях
Стивен Уолтерс
Стивен Робертсон
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл
Нив МакИнтош
Джули Грэм
Джули Грэм
Марк Боннар
Марк Боннар
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Шетланд - Сезон 1 / Episode 1 Сезон 1 / Episode 1
2013, 2 эпизода
 
Шетланд - Сезон 2 / Episode 2 Сезон 2 / Episode 2
2014, 6 эпизодов
 
Шетланд - Сезон 3 / Episode 3 Сезон 3 / Episode 3
2016, 6 эпизодов
 
Шетланд - Сезон 4 / Episode 4 Сезон 4 / Episode 4
2018, 6 эпизодов
 
Шетланд - Сезон 5 / Episode 5 Сезон 5 / Episode 5
2019, 6 эпизодов
 
Шетланд - Сезон 6 / Episode 6 Сезон 6 / Episode 6
2021, 6 эпизодов
 
Шетланд - Сезон 7 / Episode 7 Сезон 7 / Episode 7
2022, 6 эпизодов
 
Шетланд - Сезон 8 / Episode 8 Сезон 8 / Episode 8
2023, 6 эпизодов
 
Шетланд - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2024, 6 эпизодов
 
Сезон 10
TBA,
 
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