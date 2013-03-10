Сериал «Шетланд» рассказывает о расследованиях опытного и одаренного шотландского детектива Джимми Переза. После смерти жены он возвращается на родные Шетландские острова вместе с дочерью-подростком Кэсси. Вскоре судьба подбрасывает детективу новую работу. В поселении недалеко от археологических раскопок обнаруживается тело женщины-ученого. Перез вновь выходит на службу и берет это расследование на себя. Выясняется, что незадолго до смерти убитая была сильно обеспокоена одной из обнаруженных находок.