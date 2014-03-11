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Постер к 2-му сезону сериала Шетланд
Киноафиша Сериалы Шетланд Сезоны Сезон 2

Shetland 16+
Оригинальное название Episode 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шетланд»

Во 2-м сезоне сериала «Шетланд» зрители знакомятся сразу с тремя детективными историями на основе романов Энн Кливз «Черный ворон», «Мертвая вода» и «Голубая молния». Расследования ведут детектив Джимми Перез и сержант полиции Элисон Макинтош по прозвищу Тош. События начинаются, когда на пустынном берегу рядом с хижиной отшельника Магнуса Бэйна обнаруживается тело школьницы Кэтрин. Выясняется, что девятнадцать лет назад этого странного и нелюдимого человека уже подозревали в похожем преступлении, но его вина так и не была доказана. Похоже, убитая Кэтрин незадолго до гибели интересовалась этой историей.

Список серий сериала Шетланд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
11 марта 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
18 марта 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
25 марта 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
1 апреля 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
8 апреля 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
15 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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