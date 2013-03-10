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Постер к 1-му сезону сериала Шетланд
Киноафиша Сериалы Шетланд Сезоны Сезон 1

Shetland 16+
Оригинальное название Episode 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шетланд»

В 1-м сезоне сериала «Шетланд» экранизируется роман британской писательницы Энн Кливз «Красные кости». Действие разворачивается на Шетландских островах в Шотландии. Группа археологов ведет раскопки древнего поселения, когда одну из ученых убивают. Тело Маймы Уилсон обнаруживается рядом с ее домом, однако у полиции есть основания полагать, что преступление было связано с ее работой. Детектив Джимми Перез берется за дело и опрашивает коллег исследовательницы. Выясняется, что незадолго до своей смерти Майма была сильно обеспокоена одной из археологических находок – странным человеческим черепом.

Список серий сериала Шетланд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2013
График выхода всех сериалов
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