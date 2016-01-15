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Постер к 3-му сезону сериала Шетланд
Киноафиша Сериалы Шетланд Сезоны Сезон 3

Shetland 16+
Оригинальное название Episode 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Шетланд»

В 3-м сезоне сериала «Шетланд» на пароме, следующем из Глазго в Лервик, исчезает человек по имени Робби Мортон. О преступлении заявляет одна из его соседок по каюте – Леанн Рендалл. Однако поначалу никто не обращает внимания на ее слова, ведь экипажу и полиции необходимо решить более насущную проблему. Маленький мальчик находит на берегу таблетки экстази и попадает в больницу с тяжелой интоксикацией. Судя по всему, наркотик принадлежал кому-то из пассажиров парома. Но вскоре выясняется, что таблетки были в рюкзаке того самого пропавшего Робби. Детектив Перез берется за это дело и находит несколько подозреваемых.

Список серий сериала Шетланд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
15 января 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
22 января 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
5 февраля 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
12 февраля 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
19 февраля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
4 марта 2016
График выхода всех сериалов
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