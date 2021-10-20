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Постер к 6-му сезону сериала Шетланд
Киноафиша Сериалы Шетланд Сезоны Сезон 6

Shetland 16+
Оригинальное название Episode 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 20 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Шетланд»

В 6-м сезоне сериала «Шетланд» детектив Джимми Перез провожает свою пожилую мать в последний путь. Но прямо во время похорон в его доме кто-то стреляет в местного адвоката Алекса Гэлбрейта. Мужчина погибает на глазах Переза, и тот решает взяться за расследование преступления. Судя по всему, убийство связано с одним из последних дел адвоката. Детектив обращает особое внимание на два судебных процесса. В первом случае Гэлбрейт защищал обвиняемую Донну Киллик, а во втором – боролся за опеку над несовершеннолетним ребенком от лица бывшей наркоманки Линды Мортон. Однако в расследование неожиданно вмешивается мальчишка-блогер.

Список серий сериала Шетланд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1 Episode 1
Сезон 6 Серия 1
20 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 6 Серия 2
27 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 6 Серия 3
3 ноября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 6 Серия 4
10 ноября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 6 Серия 5
17 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 6 Серия 6
24 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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