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Шетланд
Сезоны
Шетланд, список сезонов
Shetland
16+
Год выпуска
2013
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Список сезонов сериала «Шетланд»
Сезон 1 / Episode 1
2 эпизода
10 марта 2013 - 11 марта 2013
Сезон 2 / Episode 2
6 эпизодов
11 марта 2014 - 15 апреля 2014
Сезон 3 / Episode 3
6 эпизодов
15 января 2016 - 4 марта 2016
Сезон 4 / Episode 4
6 эпизодов
13 февраля 2018 - 20 марта 2018
Сезон 5 / Episode 5
6 эпизодов
12 февраля 2019 - 19 марта 2019
Сезон 6 / Episode 6
6 эпизодов
20 октября 2021 - 24 ноября 2021
Сезон 7 / Episode 7
6 эпизодов
10 августа 2022 - 14 сентября 2022
Сезон 8 / Episode 8
3 эпизода
1 ноября 2023 - 15 ноября 2023
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