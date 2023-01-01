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Киноафиша Сериалы Шетланд Сезоны

Шетланд, список сезонов

Shetland 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Шетланд»
Шетланд - Сезон 1 / Episode 1 Сезон 1 / Episode 1
2 эпизода 10 марта 2013 - 11 марта 2013
 
Шетланд - Сезон 2 / Episode 2 Сезон 2 / Episode 2
6 эпизодов 11 марта 2014 - 15 апреля 2014
 
Шетланд - Сезон 3 / Episode 3 Сезон 3 / Episode 3
6 эпизодов 15 января 2016 - 4 марта 2016
 
Шетланд - Сезон 4 / Episode 4 Сезон 4 / Episode 4
6 эпизодов 13 февраля 2018 - 20 марта 2018
 
Шетланд - Сезон 5 / Episode 5 Сезон 5 / Episode 5
6 эпизодов 12 февраля 2019 - 19 марта 2019
 
Шетланд - Сезон 6 / Episode 6 Сезон 6 / Episode 6
6 эпизодов 20 октября 2021 - 24 ноября 2021
 
Шетланд - Сезон 7 / Episode 7 Сезон 7 / Episode 7
6 эпизодов 10 августа 2022 - 14 сентября 2022
 
Сезон 8 / Episode 8
3 эпизода 1 ноября 2023 - 15 ноября 2023
 
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