Шетланд 2013, 9 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Shetland
16+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
6 ноября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.3
IMDb
Список серий сериала Шетланд
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1
Episode 1
Сезон 9
Серия 1
6 ноября 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 9
Серия 2
13 ноября 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 9
Серия 3
20 ноября 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 9
Серия 4
27 ноября 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 9
Серия 5
4 декабря 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 9
Серия 6
11 декабря 2024
«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому
