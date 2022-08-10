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Постер к 7-му сезону сериала Шетланд
Киноафиша Сериалы Шетланд Сезоны Сезон 7

Shetland 16+
Оригинальное название Episode 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 10 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Шетланд»

В 7-м сезоне сериала «Шетланд» опытный детектив Джимми Перез вновь возвращается на родные Шетландские острова. Он тяжело переживает смерть матери и вынужден ухаживать за одиноким стариком-отцом. Отношения с дочерью Кэсси после похорон ее бабушки становятся немного лучше, однако девушку и мужчину по-прежнему разделяет неразрешимый конфликт поколений. Тем временем на островах происходит очередное преступление, и Перез вновь находит утешение в любимой работе. Напомним, что в предыдущих сезонах он раскрыл смерть женщины-археолога, нашел тело утонувшего мужчины и раскрыл заговор работорговцев.

Список серий сериала Шетланд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1 Episode 1
Сезон 7 Серия 1
10 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 7 Серия 2
17 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 7 Серия 3
24 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 7 Серия 4
31 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 7 Серия 5
7 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 7 Серия 6
14 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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