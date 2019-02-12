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Постер к 5-му сезону сериала Шетланд
Киноафиша Сериалы Шетланд Сезоны Сезон 5

Shetland 16+
Оригинальное название Episode 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Шетланд»

В 5-м сезоне сериала «Шетланд» прилив неожиданно выносит на островной пляж отрубленную человеческую руку. Вскоре обнаруживаются и остальные части тела, спрятанные в большую сумку и выброшенные в море. На Шетландских островах начинается расследование под руководством детектива Переза. Он быстро понимает, что убийство как-то связано с современными работорговцами. Выясняется, что на островах видели гражданина Нигерии Дэниела Угара. Он разыскивал свою пропавшую сестру Зези, которую, судя по всему, похитили и продали в рабство. Экспертиза показывает, что тело в сумке принадлежит Дэниелу.

Список серий сериала Шетланд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
12 февраля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
19 февраля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
26 февраля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
5 марта 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
12 марта 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
19 марта 2019
График выхода всех сериалов
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