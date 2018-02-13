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Постер к 4-му сезону сериала Шетланд
Киноафиша Сериалы Шетланд Сезоны Сезон 4

Shetland 16+
Оригинальное название Episode 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Шетланд»

В 4-м сезоне сериала «Шетланд» команда детектива Переза заново открывает давно завершенное дело. Тогда на одном из Шетландских островов в печи был найден труп юной девушки Лиззи Килмур. Однако единственный подозреваемый Томас Мэлоун доказал свою невиновность и был оправдан. Но теперь на свет поднимаются новые улики, вновь бросающие тень на его имя. Кроме того, происходит похожее преступление: журналистку Салли Макколл кто-то похищает и убивает прямо на сельской ярмарке. Ее тело также обнаруживается в печи для обжига. Перез узнает, что отец убитой Салли – полицейский, который вел дело о гибели Лиззи.

Список серий сериала Шетланд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
13 февраля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
20 февраля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
27 февраля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
6 марта 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
13 марта 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
20 марта 2018
График выхода всех сериалов
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