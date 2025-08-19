Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Этерна
Статьи
Статьи о сериале «Этерна»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Этерна»
Вся информация о сериале
«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix
Киноэксперт порекомендовал 3 топовых проекта. А заодно объяснил, почему у нас не так много «крутых» сериалов.
1 комментарий
19 августа 2025 13:17
«Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно
Спойлеров тут не будет — лишь разочарование. И ляпы.
2 комментария
3 августа 2025 14:44
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Телеведущая определилась с фаворитом, который моложее ее на десятки лет.
Написать
26 июля 2025 10:23
Дейнерис в брюках, молодой Джон Сноу: объясняем кто есть кто в запутанной «Этерне» на примере «Игры престолов»
Многие зрители жалуются, что путаются в именах да кланах российского фэнтези — попробуем исправить.
5 комментариев
15 июля 2025 13:17
«Не хуже “Властелина колец”»: хитовую «Этерну» на Западе оценили совсем не так, как в России — иностранцы поняли фэнтези по-своему
Зарубежные киноманы пришли к выводу, что сперва лучше прочитать оригинальный книжный цикл.
6 комментариев
14 июля 2025 20:32
«Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»
Хотя в этом и кроется небольшое сходство с «Игрой престолов».
5 комментариев
12 июля 2025 12:19
Что такое «Этерна»: разбираемся, о чем говорит название свежего сериала по романам Камши
Подсказка кроется в самом сюжете.
1 комментарий
10 июля 2025 10:23
Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix
Без гриффонов и вурдалаков, но с местным Геральтом.
5 комментариев
10 июля 2025 07:29
Вырезали все, что можно и нельзя — и стало лучше: первые серии «Этерны» хвалят за то же, за что ругали «Игру престолов»
Даже те, кто знают оригинальные книги на зубок, остались довольны.
8 комментариев
7 июля 2025 17:09
Стычкин и Чурсин остались, в остальном — это совсем другая история: как изменилась «Этерна» спустя 3 года
Первую часть официально удалили и забыли.
4 комментария
7 июля 2025 16:40
«Игра престолов» переехала на Арракис: первые две серии «Этерны» эпичны донельзя, но идеальным российское фэнтези не назвать
Сериал безумно красивый, однако претензий к нему более чем достаточно.
14 комментариев
6 июля 2025 14:44
Наши «ответы» «Игре престолов» и даже «Футураме»: 5 самых ожидаемых российских экранизаций 2025 года
Порадуются в том числе и фанаты братьев Стругацких.
1 комментарий
26 января 2025 18:36
В апреле выходит новая «Этерна»: почему старую удалили из Сети, а актеров заменили
Экранизацию романа признали неудавшимся опытом или же нет.
1 комментарий
24 декабря 2024 09:54
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667