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Что такое «Этерна»: разбираемся, о чем говорит название свежего сериала по романам Камши

10 июля 2025 10:23
Что такое «Этерна»: разбираемся, о чем говорит название свежего сериала по романам Камши

Подсказка кроется в самом сюжете.

Сейчас всё больше зрителей обсуждают новый российский сериал «Этерна» — масштабную фэнтези-сагу, созданную по мотивам популярного цикла романов Веры Камши «Отблески Этерны».

Действие разворачивается в уникальном мире, где технологии и эстетика Западной Европы XVI—XVII переплетаются с магией, а герои оказываются втянуты в сложные политические интриги и борьбу за власть.

Само название сериала и книг вызывает вопросы: что скрывается за этим красивым словом — «этерна»? Ответ кроется в самом сюжете.

Что такое «Этерна»: разбираемся, о чем говорит название свежего сериала по романам Камши

Этерна — это древняя крепость, где Стражи Заката противостояли захватчикам из иного мира. Все это происходило на Кэртиане — одной из планет во вселенной Ожерелья.

А само по себе слово «этерна» переводится как «вечный», что частично отсылает к извечным вопросам любви, предательства и жажды власти.

Ранее мы писали: Вырезали все, что можно и нельзя — и стало лучше: первые серии «Этерны» хвалят за то же, за что ругали «Игру престолов»

Фото: Кадр из сериала «Этерна»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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