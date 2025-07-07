Вырезали все, что можно и нельзя — и стало лучше: первые серии «Этерны» хвалят за то же, за что ругали «Игру престолов»

Первые две серии «Этерны» показывают нередкий для современного фэнтези пример: экранизация, которая не боится отходить от буквы первоисточника — и, кажется, именно за это ее будут хвалить. Вернее, уже хвалят. Вспомните «Игру престолов»: фанаты до сих пор ругают шоураннеров за то, что на книжный канон они временами чихать хотели. Парадокс, но в случае с «Этерной» это, похоже, даже к лучшему.

В книгах Камши мир Кэртианы начинался как почти дюмовский роман: вместо откровенной магии — намеки, вещие сны, чутье героев. Читатель постепенно догадывался, что тут не только шпаги звенят, но и древние чары шепчутся в тенях. В сериале же все честно вытащили на свет с первых кадров: магическая угроза, мистические знаки, гибель мира — все на ладони.

Визуально и сюжетно это работает куда лучше для экрана: зрителю не приходится ломать голову, что там за «отблески» и где они прячутся.

«В сериале сразу заявлено, что это не столько роман воспитания Окделла, сколько история о конце света с магической основой», — отмечает блогер Nina of Terdingen в своем ЖЖ.

Изменили и детали: у Робера больше нет погибших братьев, у Ричарда — трех сестер (оставили одну), гоганы стали «восточнее» и коварнее, а некоторые второстепенные герои не лезут на первый план. Зато основная интрига теперь куда понятнее тем, кто не читал все тома и фанатские энциклопедии. Да, при этом теряется часть психологических нюансов — но увы, они и в книге не сказать, что были шедевральными.

В итоге «Этерна» смотрится как яркое фэнтези с четким курсом: меньше лишних ветвей, больше магии и эффектных символов конца света. И если сериал удержит планку, он вполне может стать нашим настоящим (а не ироничным) ответом Вестеросу — только без нудных дебатов о том, «как там было в книге на странице 523». Иногда отступления от канона идут только на пользу.

Ранее мы писали: «Игра престолов» переехала на Арракис: первые две серии «Этерны» эпичны донельзя, но идеальным российское фэнтези не назвать