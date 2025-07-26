«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)

Телеведущая определилась с фаворитом, который моложее ее на десятки лет.

Лариса Гузеева — человек, который за свою жизнь повидал все: и «Жестокий романс», и 17 лет «Давай поженимся», и тысячи типажей — от быдла до альфачей. Но даже она не устояла перед чарами фэнтези-сериала «Этерна». И, как водится, сразу же нашла любимчика.

«В моей молодости все сходили с ума по гардемаринам — Харатьяну и Жигунову. У нынешней молодежи свои кумиры (меня всегда исправляют, теперь это “краши”)», — написала она в соцсетях.

По словам телеведущей, сейчас у молодежи в почете унары — главные герои «Этерны».

Все без исключения достойные, солидные, но одинокие. Прочитала, что сердце популярного актера Леши Лукина свободно… и не пойму, как же так? Парень молодой, перспективный, статный — куда же все смотрят?»

Куда — действительно непонятно. Лукин играет Эстебана Колиньяра, наследника могущественного дома, вспыльчивого, надменного, с холодным взглядом и идеальной осанкой.

Типичный «краш» по всем канонам жанра: шпагу держит ловко, взгляд бросает снисходительно, с врагами дерзок, с дамами — почти не разговаривает, зато эффектно выходит из тени. Тинейджерская мечта, даже если тебе давно не тин и не эйдж.

«Этерна» — сериал с крайне специфической задачей: быть красивым, настаивают обозреватели. Якобы его целевая аудитория — зрительницы, которым хочется эстетики, драмы, и чтобы лица в кадре были как на обложке глянца.

И «Кинопоиск», осознав это, пошел ва-банк: переснял сериал заново, сделал каст еще более глянцевым, диалоги — чуть внятнее, а бюджеты — еще больше. Получилось по-богатому и очень стильно.

Политические интриги, престолы, наследие — сюжет здесь тоже есть, но сериал даже не притворяется, что это главное. Главное — Эстебан, Ричард, Альдо и прочие ходят по залам в камзолах так эффектно, будто по подиуму Versace. И если даже Гузеева клюнула — значит, все работает.

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