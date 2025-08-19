«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix

Киноэксперт порекомендовал 3 топовых проекта. А заодно объяснил, почему у нас не так много «крутых» сериалов.

Конечно, полноценно сравнивать российскую сериальную индустрию с голливудской пока тяжеловато. Ведь у США и Европы десятилетиями формировались стандарты и бюджеты, а у нас телевидение долгое время шло по другому пути.

Но в последние годы всё чаще есть ощущение: российский сериал — это уже не какое-то там guilty pleasure (то есть постыдное удовольствие), а продукт, способный удивить не только у себя дома.

Чтобы разобраться, в чем именно разница и куда всё движется, мы поговорили с Евгением Л., автором телеграм-канала Grumpy Entertainment. Он, в свою очередь, с радостью привел нам в пример 3 топовых сериала, которые стоит посмотреть.

Почему западные сериалы казались круче

Евгений уверен: стартовые условия у индустрий были слишком разными, чтобы конкурировать на равных.

«Как мне кажется, западные сериалы, в частности США, в разы качественнее — и на то есть причины. Когда в России индустрия только устанавливалась в конце 90-х – начале 00-х и у нас снимали сериалы про ментов и копипастные драмы и ситкомы вроде "Счастливы вместе" или "Не родись красивой".

А в США уже были "Клан Сопрано", "Прослушка", "Братья по оружию" и даже менее масштабные "Зачарованные" и "Тайны Смолвилля", которые смотрелись круче большинства российских фильмов того времени».

И действительно, российский зритель, включавший федеральные каналы, видел в основном однообразные форматы. Тогда как на Западе уже работали над сложными драмами, экспериментировали с жанрами и закладывали основы будущих хитов.

Формулы успеха и бюджеты

Еще один важный фактор — это ресурсы. По словам эксперта, западные шоураннеры просто опережают нас на несколько лет и могут оперировать большими бюджетами.

Это привело к тому, что теперь у создателей есть вполне понятные формулы успеха.

«Западная индустрия десятилетиями нарабатывала опыт: знала, что "зайдет", что нужно зрителю, как правильно распределять деньги и время на проект. В России же даже хорошие идеи долгое время воплощались "на коленке", что ограничивало потенциал», — отметил Евгений.

Топ-3 российских сериала, которые не хуже иностранных

Но картина изменилась. Сериалы, созданные в России, начали набирать популярность и за границей, а иногда становились настоящими хитами.

Киноэксперт посоветовал сразу 3 таких проекта:

№1: «Эпидемия»

Сюжет: В Москве вспыхивает смертельный вирус, погружая город в хаос. Группа случайных людей, которых в обычной жизни ничего не связывало, вынуждена объединиться, чтобы добраться до спасительного охотничьего домика в карельской глуши.

Их путь полон опасностей: предательства, конфликты с другими выжившими и внутренние драмы ставят под угрозу их шансы на спасение.

«"Эпидемия" стала хитом за рубежом, транслировалась на Netflix, а Стивен Кинг советовал всем ее посмотреть у себя в блоге», — отметил эксперт.

Это уже не история о «местечковом продукте», а знак, что российские сюжеты и исполнение находят отклик у международной аудитории.

К слову, вот что сказал Стивен Кинг об «Эпидемии»:

«Чертовски хороший российский сериал на Netflix. Четыре факта о нём: 1. Там чума; 2. Много снега и холода (это же Россия, ёлки); 3. Все пьют водку; 4. Лёгкий спойлер: ребёнок — та ещё заноза».

№2: «Карамора»

Сюжет: В альтернативной России начала XX века молодой анархист Пётр Каразин узнаёт страшную тайну: правящие династии и аристократия — вампиры, столетиями тайно управляющие миром.

После того как его возлюбленную убивают агенты этого клана, Каразин клянётся отомстить. Он разоблачает кровососущую элиту, поджигая хрупкий мировой порядок — его действия становятся искрой, из-за которой вспыхивают Первая мировая война и революция.

«Это вообще огромный шаг вперед в части продакшна. Он делался специально под продажу на зарубежные стриминги», — подчеркнул Евгений.

№3: «Этерна»

Сюжет: Мир на грани апокалипсиса — боги предрекли Великий Излом. Пока правители и фанатики грызутся за власть, наследник свергнутой династии и его враги вынуждены объединиться. Но лишь любовь способна предотвратить конец света.

«Сериал потрясает качеством продакшна, дороговизной», — поделился киноэксперт.

Так что все эти проекты демонстрируют, что даже без многомиллионных голливудских вложений можно создавать картинку, от которой зритель получает то самое ощущение «крутизны».

А что нас ждет дальше?

Будущее, по словам эксперта, выглядит обнадеживающе.

«Я думаю, что российская киноиндустрия нащупала то, что интересно зрителю, и в будущем нас ждет все больше и больше качественных сериалов, которые могут становиться и международными хитами.

Единственное опасение — это запреты некоторых тем, которые могут сдержать свободу мысли и как следствие качество контента. Но надеюсь, этого не произойдет».

Таким образом, если раньше российский зритель мог лишь завидовать американскому или британскому рынку сериалов, то теперь ситуация постепенно меняется. У нас появляются проекты, которые можно обсуждать на равных с западными — и, возможно, совсем скоро многие из них будут упоминаться рядом с самыми громкими международными хитами.

