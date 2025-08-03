«Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно

Спойлеров тут не будет — лишь разочарование. И ляпы.

Амбиции были заоблачные: наш ответ «Игре престолов», 2.6 миллионов добавлений в «хочу посмотреть» и рекламная кампания, от которой не скрыться вообще нигде. Но вот вышла финальная серия первого сезона «Этерны» — и зрители, мягко говоря, остались в растерянности. Кто-то даже почувствовал себя обманутым.

«Я ждал эпичную батальную сцену, мощный финал с намеком на великое будущее… А получил? Кто-то помер, кто-то выжил, да и ладно», — и таких комментариев десятки.

Вместо долгожданной кульминации — ровная линия сердечного ритма. Событий вроде бы хватает, но эмоций — ноль, а ляп, как минимум, один:

«Авторы графики забыли у крепости королевского дворца нарисовать ВОРОТА! Вот если им на свой продут было начхать, то почему не должно быть начхать мне как зрителю?»

Даже те, кому понравился сериал, пишут, что на финал это ну совсем непохоже, а некоторые даже сравнивают происходящее не с книгой Веры Камши, а с фанфиком по ней:

«Все взаимодействия персонажей будто выдуманы с потолка», «У такого дорогого сериала с отличным кастом — редкостно беззубый сюжет. Написано так стерильно, что хотелось стукнуть сценариста, чтобы хоть какие-то эмоции увидеть», «И вот ЭТО сравнивали с “Игрой престолов”?», «Сняли они — неловко мне».

Кто-то шутит, что сериал похож на пролог к чему-то большему, но боится: а будет ли это «большее» вообще? Продолжения точно не стоит ждать раньше, чем через пару лет — и это в лучшем случае.

И все же один плюс у «Этерны» есть: она подталкивает к тому, чтобы взять с полки книжку.

«Сериал побудил прочитать “Отблески Этерны”. На фоне сериала книги кажутся в сто раз глубже и интереснее».

Что ж, спасибо и на этом.

Ранее мы писали: «Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)