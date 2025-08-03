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Киноафиша Статьи «Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно

«Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно

3 августа 2025 14:44
«Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно

Спойлеров тут не будет — лишь разочарование. И ляпы.

Амбиции были заоблачные: наш ответ «Игре престолов», 2.6 миллионов добавлений в «хочу посмотреть» и рекламная кампания, от которой не скрыться вообще нигде. Но вот вышла финальная серия первого сезона «Этерны» — и зрители, мягко говоря, остались в растерянности. Кто-то даже почувствовал себя обманутым.

«Я ждал эпичную батальную сцену, мощный финал с намеком на великое будущее… А получил? Кто-то помер, кто-то выжил, да и ладно», — и таких комментариев десятки.

«Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно

Вместо долгожданной кульминации — ровная линия сердечного ритма. Событий вроде бы хватает, но эмоций — ноль, а ляп, как минимум, один:

«Авторы графики забыли у крепости королевского дворца нарисовать ВОРОТА! Вот если им на свой продут было начхать, то почему не должно быть начхать мне как зрителю?»

«Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно

Даже те, кому понравился сериал, пишут, что на финал это ну совсем непохоже, а некоторые даже сравнивают происходящее не с книгой Веры Камши, а с фанфиком по ней:

«Все взаимодействия персонажей будто выдуманы с потолка», «У такого дорогого сериала с отличным кастом — редкостно беззубый сюжет. Написано так стерильно, что хотелось стукнуть сценариста, чтобы хоть какие-то эмоции увидеть», «И вот ЭТО сравнивали с “Игрой престолов”?», «Сняли они — неловко мне».

Кто-то шутит, что сериал похож на пролог к чему-то большему, но боится: а будет ли это «большее» вообще? Продолжения точно не стоит ждать раньше, чем через пару лет — и это в лучшем случае.

«Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно

И все же один плюс у «Этерны» есть: она подталкивает к тому, чтобы взять с полки книжку.

«Сериал побудил прочитать “Отблески Этерны”. На фоне сериала книги кажутся в сто раз глубже и интереснее».

Что ж, спасибо и на этом.

Ранее мы писали: «Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)

Фото: Кадр из сериала «Этерна»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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