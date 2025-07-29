Меню
Сериалы
Этерна
Новости
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Об истоках и проблематике «Этерны»: интервью с писательницей Верой Камшой
На этой неделе выйдет заключительная серия первого сезона сериала.
Написать
29 июля 2025 15:40
Фэнтезийный мир пребывает на грани апокалипсиса в трейлере сериала «Этерна»
Вторая попытка запустить этот проект.
Написать
28 февраля 2025 14:51
В производство запущены фильм «Мажор в Дубае» и экранизация Atomic Heart
Вместе с тем был анонсирован ряд других проектов, включая продолжения известных франшиз.
Написать
20 сентября 2024 13:29
Вышел первый трейлер фэнтезийного сериала «Этерна»
Премьера состоится в 2025 году. Точная дата пока не анонсирована.
Написать
5 августа 2024 13:58
