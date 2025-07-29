Меню
Новости о сериале «Этерна»
Об истоках и проблематике «Этерны»: интервью с писательницей Верой Камшой
Об истоках и проблематике «Этерны»: интервью с писательницей Верой Камшой
На этой неделе выйдет заключительная серия первого сезона сериала.
29 июля 2025 15:40
29 июля 2025 15:40
Фэнтезийный мир пребывает на грани апокалипсиса в трейлере сериала «Этерна»
Фэнтезийный мир пребывает на грани апокалипсиса в трейлере сериала «Этерна»
Вторая попытка запустить этот проект.
28 февраля 2025 14:51
28 февраля 2025 14:51
В производство запущены фильм «Мажор в Дубае» и экранизация Atomic Heart
В производство запущены фильм «Мажор в Дубае» и экранизация Atomic Heart
Вместе с тем был анонсирован ряд других проектов, включая продолжения известных франшиз.
20 сентября 2024 13:29
20 сентября 2024 13:29
Вышел первый трейлер фэнтезийного сериала «Этерна»
Вышел первый трейлер фэнтезийного сериала «Этерна»
Премьера состоится в 2025 году. Точная дата пока не анонсирована.
5 августа 2024 13:58
5 августа 2024 13:58
