Стычкин и Чурсин остались, в остальном — это совсем другая история: как изменилась «Этерна» спустя 3 года

Прошло три года — и «Этерна», словно та самая птица Феникс, неожиданно восстала из пепла и перестала быть неуклюжим птенцом. Пилотный эпизод, вышедший в 2022-м, был скорее демонстрацией амбиций, чем законченной историей: зрителю щедро насыпали имена, дома, географические точки, как будто он был знатоком Академии унаров Лаик.

Снять русское фэнтези — уже смелость. Снять фэнтези по Камше — вызов. Тогда он был сделан, но успеха не возымел. Что изменилось спустя три года?

Минусы пилота

Пилот выглядел красиво — доспехи сверкали, Агáрис манил готическими пирамидами. Эффект терялся, стоило только актёрам заговорить. Декорации и костюмы не могли спасти о деревянных диалогов и отсутствием живых эмоций.

Некоторые персонажи, особенно юные, выглядели как участники школьной постановки о средневековье — старались, но мимо.

Новый сериал

И вот — 2025 год. Первые две серии нового сезона не просто лучше — они из другого измерения. Нет больше монологов «для галочки», чтобы ввести людей в курс дела.

Реплики обрели вес, за ними чувствуется мотивация, характер героев. Главная победа — в подаче материала. Вместо вороха имён мы получаем встроенные в драму пояснения: узнаём о роде Окделлов не через упоминания, а через историю Эгмонта.

Религия, роды, династии Олларов и Роканов больше не энциклопедические качества зрителей стараются мягко ввести в историю. Если вам сложно, то вспомните первый сезон «Игры престолов» — изначально мы все путались в именах и домах, но спустя годы будто были выходцами из Вестероса.

Графики минимум, актеры стараются

Режиссура стала более смелой, монтаж — динамичнее, а атмосфера — глубже. Отказ от избыточной графики сыграл на пользу: живой город, живые массовки, съёмки в Узбекистане — теперь Агáрис дышит и живет.

«К слову, сам Агарис тоже претерпел изменения, он стал менее похож на Миерин из "Игры престолов", и его пирамиды получили собственный визуальный стиль, что также идёт на пользу. А так, всё, что было хорошо в визуальном плане, осталось», — отмечает один из зрителей на Дзен.

Смена актёров — риск, но он себя оправдал. Молодые герои теперь действительно молоды, Енниоль в исполнении Евгения Стычкина стал объёмнее и трагичнее.

Особенно радует, что ключевые образы — Рокэ Алва и Эсперадор — остались в тех же руках. Чурсин и Вержбицкий тащат сериал, пока молодежь только раскрывается.

И всё же пилот не стоит выбрасывать на свалку. Его битва у Ренквахи была масштабнее, испытания в Лаике — детальнее, и образ Робера Эпине — пусть и не сыгранный как следует — был фактурнее.

По итогу, новый сериал уступает в масштабности и не является идеальным, но он во многом превосходит пилот. Подробнее о минусах новинки рассказали отдельно.

«Игра престолов» переехала на Арракис: первые две серии «Этерны» эпичны донельзя, но идеальным российское фэнтези не назвать.