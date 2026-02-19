Sci-Fi от Кинопоиска многие не стали смотреть, а зря: сериал со Стычкиным взял престижную премию

Оценка 7,5 по версии почти 200 тысяч человек.

Забытый многими и не собравший громкого хайпа в Сети сериал «Этерна» тем временем продолжает собирать награды, доказывая, что настоящие ценители жанра что-то в нем рассмотрели. Проект Кинопоиска, вышедший в 2025 году, уже признан годным sci-fi и вот теперь получил премию «Большая цифра» как лучший фэнтези-сериал по мнению зрителей.

А до этого «Этерна» стала победителем премии GEEK CHOICE 2025 в номинации «Лучший сериал года, который мы смотрели» — и это лишний раз доказало мощь её фанбазы.

Сериал снят по мотивам фантастической книжной саги Веры Камши «Отблески Этерны» — масштабного цикла, насчитывающего уже 17 книг. Режиссёром выступил Сергей Трофимов, известный по работе оператором в «Ночном дозоре» и режиссёром «Нулевого пациента».

Бюджет проекта оценивается в 300-500 миллионов рублей, что для российского фэнтези — серьёзная заявка. И эти деньги, как отмечают даже критики, видны на экране: красивая картинка, потрясающие костюмы, достоверные декорации и локации, напоминающие Европу XVII века, но с элементами магии.

Зрители в отзывах особо отмечают несколько вещей. Во-первых, бережное погружение в лор — создатели старались постепенно знакомить с миром, не вываливая всю информацию разом. Во-вторых, профессионально поставленные бои и фехтовальные поединки, которые выглядят реалистично и зрелищно. В-третьих, актёрскую работу маститых артистов — Юрия Чурсина в роли харизматичного герцога Рокэ Алвы, Евгения Стычкина, Павла Чинарёва, братьев Добронравовых.

Но не обошлось и без минусов, которые признают даже почитатели романа. Главная претензия — катастрофически малый хронометраж. Всего 6 серий по 35-40 минут чистого времени — для объёмного фэнтези с кучей персонажей и сюжетных линий этого не хватает.

Отсюда вытекает клиповость и обрывочность повествования: только начинаешь погружаться в сцену, как она резко сменяется другой. Многие персонажи остаются недостаточно раскрытыми, а быстрый темп порождает ощущение спешки.

Критики также ругаются на скудную массовку в батальных сценах — вместо масштабных сражений мы видим мелкие, пусть и эффектные стычки. И на вторичность: слишком легко считываются отсылки к «Игре престолов» — в саундтреке, в интро, в некоторых диалогах. Кто-то пишет, что литературный источник упростили до шаблонных клише, лишив героев психологической глубины. И всё же главное, что «Этерна» не упала в грязь лицом, хотя бы по версии тех, кто голосовал за нее.

