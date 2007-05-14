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Постер к 3-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 3

Ментовские войны, 3 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 мая 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 3-м сезоне сериала «Ментовские войны» неуловимая банда грабит инкассаторские машины, не гнушаясь убийствами сотрудников и прочих свидетелей. К расследованию подключаются агенты ФСБ. Генерал Крюков обращается за помощью к своему старому знакомому – криминальному авторитету Васнецову. Тот готов проконсультировать следствие, но лишь в обмен на собственное освобождение. Милиция отказывается от сотрудничества, так как в деле появляется подозреваемый – руководитель охранной службы Анциферов по кличке Красавчик. Но майор Роман Шилов твердо уверен, что без информатора команда идет по ложному следу.

Список серий 3-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Казаки-разбойники. Часть 1
Сезон 3 Серия 1
14 мая 2007
Казаки-разбойники. Часть 2
Сезон 3 Серия 2
15 мая 2007
Казаки-разбойники. Часть 3
Сезон 3 Серия 3
16 мая 2007
Казаки-разбойники. Часть 4
Сезон 3 Серия 4
17 мая 2007
Образ врага. Часть 1
Сезон 3 Серия 5
21 мая 2007
Образ врага. Часть 2
Сезон 3 Серия 6
22 мая 2007
Образ врага. Часть 3
Сезон 3 Серия 7
23 мая 2007
Образ врага. Часть 4
Сезон 3 Серия 8
24 мая 2007
Второй фронт. Часть 1
Сезон 3 Серия 9
28 мая 2007
Второй фронт. Часть 2
Сезон 3 Серия 10
29 мая 2007
Второй фронт. Часть 3
Сезон 3 Серия 11
30 мая 2007
Второй фронт. Часть 4
Сезон 3 Серия 12
31 мая 2007
График выхода всех сериалов
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