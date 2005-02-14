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Постер к 1-му сезону сериала Ментовские войны
Киноафиша Сериалы Ментовские войны Сезоны Сезон 1

Ментовские войны, 1 сезон

Mentovskie vojny 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ментовские войны»

В 1-м сезоне сериала «Ментовские войны» некто Герман Дробышев, больше известный в криминальных кругах как авторитет Моцарт, неожиданно снисходит до сотрудничества с милицией. Он со всеми потрохами передает в руки убойного отдела двух киллеров из своей группировки. Но вскоре выясняется, что это был лишь ход в опасной и запутанной мафиозной игре. Начальник отдела Роман Шилов, который лично проводил задержание, невольно встает на пути одновременно у нескольких влиятельных людей. На него объявляется самая настоящая охота, но хуже всего оказывается то, что информацию преступникам явно сливает кто-то из коллег Романа.

Список серий 1-го сезона сериала «Ментовские войны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 2
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 3
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 5
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2005
Недетские игры. Часть 1
Сезон 1 Серия 7
23 февраля 2005
Недетские игры. Часть 2
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2005
Недетские игры. Часть 3
Сезон 1 Серия 9
28 февраля 2005
Недетские игры. Часть 4
Сезон 1 Серия 10
1 марта 2005
Недетские игры. Часть 5
Сезон 1 Серия 11
2 марта 2005
Недетские игры. Часть 6
Сезон 1 Серия 12
3 марта 2005
График выхода всех сериалов
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