Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Лисицин
Киноафиша
Персоны
Александр Лисицин
Александр Лисицин
Дата рождения
29 января 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
0.0
Ментовские войны
(2005)
0.0
Ментовские войны. Эпилог
(2008)
Фильмография Александр Лисицин
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Год
Все
2008
2005
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Ментовские войны. Эпилог
криминал
2008, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Ментовские войны
драма, боевик, криминал
2005, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
«Невский» был драмой, «Шеф» — тяжелым, а тут просто ржач: сериал «Копы» покажет, какими могут быть менты без надрыва
Новые триллеры августа ждут не дождутся, когда вы поставите им 10/10: тут истории на любой вкус
Брутальность, шуточки и бардак в участке: 5 кинолент, которые понравятся фанатам «Полицейского с Рублевки»
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)
Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании
Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел
Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667