Александр Лисицин
Александр Лисицин

Александр Лисицин

Дата рождения
29 января 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей

Популярные фильмы

Ментовские войны (2005)
Ментовские войны. Эпилог (2008)

Фильмография Александр Лисицин

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
криминал 2008, Россия
драма, боевик, криминал 2005, Россия
